Asaltos, acoso y robos en casa son solo algunas caras de la inseguridad en la zona sur de Salamanca, de acuerdo con los propios colonos

Cuca Domínguez

Salamanca .- Colonos de la zona sur de Salamanca evidenciaron la inseguridad en la que viven durante las Jornadas Integrales de Servicios DIF.

Habitantes de La Gloria, Ampliación La Gloria 2da sección y La Reforma aprovecharon la presencia del alcalde César Prieto Gallardo para solicitarle mayor seguridad. Le narraron asaltos a transeúntes y hasta robos a mano armada en casas.

Agustín Prieto, habitante de La Gloria, solicitó se coloquen topes para que los vehículos disminuyan su velocidad. Aseguró que por las tardes, un grupo de unos 100 motociclistas “pasan vueltos la jodida”. Sin embargo, la denuncia por seguridad fue la mayor, “la cruz roja pasa hasta 5 veces, se habían detenido los asesinatos, pero ya empezamos otra vez; por eso pedimos mayor vigilancia porque por acá no vienen”.

Agustín Prieto denuncia inseguridad en zona sur de Salamanca

Mujeres trabajadoras son víctimas frecuentes

Aseguró que a las mujeres trabajadoras las asaltan “les roban hasta su lonche, hemos salido y logramos evitar el asalto, dicen que son de La Reforma, Luis Donaldo Colosio; aquí pasan las muchachas y los malvivientes se descuelgan de los árboles y les quitan sus mochilas, por eso pedimos vigilancia, porque todavía hay mucho malviviente por aquí, hay ‘halcones’ que están viendo que casas se quedan solas; todos los que tienen la posibilidad están poniendo cámaras porque se meten hasta por atrás; a una vecina ya van dos veces que la roban”.

Una mujer denunció a gritos que los malvivientes también aprovechan el mal alumbrado para hacer de las suyas en la oscuridad.

Entran a casas y en jardín acosan mujeres

Silvia Escoto, también de la colonia La Gloria, pero de la calle Querubines, dijo que en el poco tiempo que tiene viviendo en esta colonia, han ingresado a su vivienda en dos ocasiones y le han robado sus pertenencias.

Silvia Escoto también denuncia los problemas de inseguridad Fotos: Cuca Domínguez

Dijo al alcalde que “hay mucho problema de inseguridad, es muy delicado porque metemos reportes y no son atendidos; a mi casa han ingresado delincuentes armados por la parte de atrás y es muy preocupante”.

También denunció el estado del jardín, en donde vagos se esconden para drogarse o para “enseñar sus miserias” a mujeres que pasan por ahí, pese a todo, las denuncias no se atienden.

“Muchas veces no podemos salir con los niños a la escuela, porque hay que asomarse primero, hemos visto como han arrastrado a señoras para poderles quitar sus bolsas”, narró.

Denuncias no ayudan

Agregó que luego de que se ponen reportes, los elementos de La Guardia Nacional o del Ejercito van uno o 2 días y luego se desaparecen, “en julio que entró a mi casa un chamaco con pistola, en ese mes robaron entre 6, 7 casas durante la tarde; la segunda vez que me robaron mi casa, ya no puse reporte porque no voy a recuperar nada y pura pérdida de tiempo; incluso nos han amenazado de que si hablamos o hacemos algo; la verdad es muy inseguro”, precisó.

Por su parte Iliana Oliva Morales, vecina de La ampliación La Gloria 2da sección, dijo que “igual que todas las demás colonias se carece de alumbrado porque en las lámparas son un fiasco, no prenden y si prenden parecen discotecas; de igual forma al basurero. Tenemos calles que en temporada de lluvias se anegan, los niños no pueden pasar y hay veces que ni a la escuela o al kínder van; igual que se atienda el tiradero de la zona que huele a perro muerto”.

Invita a alcalde a recorrer la zona

Además de la delincuencia que se tiene, a mucha gente la han robado en sus propias casas. Por ello pidió que el alcalde hiciera un recorrido en el que pueda explicar que faltan cables, postes, lámparas en el bulevar Regional, en las calles San Marcelo, Nuevo Milenio, San Gabriel, San Álvaro, entre otras.

En tanto Gustavo Hernández, vecino de la colonia La Reforma, acusó que tienen una presidenta de colonos que no se mueve; la calle principal General Santiago Tapia que “es un desastre”, además todas las lámparas se encuentran apagadas.

Señaló que le han dicho “que hasta que no gane el PAN se va a poder arreglar la calle o se van a poner las lámparas; pero se tiene que atender porque esa calle parece la boca del lobo y desgraciadamente hay mucha delincuencia”, insistió.

La respuesta del alcalde

Al respecto al alcalde César Prieto Gallardo destacó que no están olvidado, “se están haciendo los patrullajes con La Guardia Nacional, con el Ejercito, obviamente se tiene que reforzar, la zona sur es la más habitada del municipio y ahí tenemos que enfocar las baterías”.

En el caso de las 4 mil 700 luminarias dijo que se tienen que reponer y es algo que se hará pues ya se hizo la modificación presupuestal para darle suficiencia económica a esta compra.

