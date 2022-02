Inseguridad en Celaya debe atenderse con responsabilidad, critica regidor

La inseguridad y los ataques a los policías son problemáticas importantes que el municipio debe atender inmediatamente, resaltó

Luz Zárate

Celaya.- Luego de que el alcalde Javier Mendoza Márquez dijera que hay lugares peores en inseguridad y violencia a comparación de Celaya, el regidor panista, Aldo Sahib Velásquez, afirmó que eso no significa que en el municipio “se echen las campanas al vuelo”.

Destacó que urge atender con responsabilidad la inseguridad que se vive en la ciudad.

“Escuché algunas declaraciones de que no estamos tan mal como en otros estados o en otros municipios. Me parece que esa percepción no nos debe de poner en calma, sino más bien nos debe prender los focos en alerta y atender la situación local. El hecho de que no estemos peor que en otros lugares, no significa que tengamos que echar las campanas al vuelo. Tenemos que seguir avanzando y atendiendo la situación. Cada espacio geográfico tiene sus propias características. No podríamos estarnos comparando, lo tendríamos que estar atendiendo”, manifestó el regidor.

Alcalde dice que van bien

El presidente municipal declaró el jueves que Celaya no tiene el primer lugar en inseguridad ni en asesinatos a policías.

Destacó que hay otros municipios y estados peores en inseguridad. Ejemplificó con Zacatecas y Colima y agregó que en otros sitios día a día son masacres. “Aquí no ha llegado a eso”, señaló.

Aldo Sahib Velásquez destacó que la percepción ciudadana de inseguridad es sumamente importante.

A pesar de que los resultados y las estadísticas estén avanzando, se tiene que trabajar en mejorar el sentir del ciudadano y que se sienta seguro, resaltó.

Destacó que el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, deberá rendir un informe al Ayuntamiento sobre las acciones que realiza la dependencia y las causas de porqué están ocurriendo los ataques.

Morena exige resultados a la SSC

La presidenta de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, la regidora de Morena San Juan Espinosa Bolaños, señaló que el Secretario de Seguridad Ciudadana tendrá que mostrar resultados concretos en la comparecencia.

Será en marzo y en base a estadísticas, casos concretos y resultados palpables deberá demostrar que hay avances en el combate a la delincuencia y la inseguridad.

“En marzo nos va a tener que presentar un informe. Él dice que los ataques hacia ellos se deben a las acciones que están tomando. Suena lógico, pero tampoco podemos decir que es cierto hasta que nos presente con pruebas porque están atacando a la corporación”, mencionó.

La morenista destacó que pareciera que debe cambiar la estrategia para atender la inseguridad.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad Ciudadana, tendrá que demostrar su trabajo y que hay resultados a favor.