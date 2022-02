El alcalde prefirió no opinar sobre la portación de armas para policías en sus días de descanso pues sería muy aventurado hablar al respecto

Celaya.- Ante el debate sobre la portación de armas para policías en sus días de descanso, el alcalde Javier Mendoza, prefirió no ahondar en el tema, pues solo dijo es algo que debe evaluarse.

“Habrá que hacer una evaluación muy responsable, eso sería muy aventurado o muy ocurrente dar una opinión al respecto”, afirmó Mendoza.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, María de San Juan Espinosa Bolaños, declaró que debe analizarse porque requeriría un cambio en la ley.

“Está muy complicado, se tiene que reformar leyes para que la porten, no nada más lo decide la Secretaría de Seguridad o alguna agrupación, se tienen que reformar las leyes, desde la federal para la portación de armas de fuego, tengo entendido que ya el gobernador mandó una iniciativa en donde se está solicitando que porten armas en los días francos, pero no es tan fácil, se tarda tiempo”, afirmó.

Cabe recordar que, a principios de año, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó a los legisladores revisar la posibilidad de portación de armas para policías en sus días de descanso, al tiempo que reconoció que muchos de ellos han sido asesinados en sus días de descanso o en estado franco.

Y es que por ley los policías no deben llevarse las armas a su casa y personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, se encarga de revisar que así se cumpla.

Tan solo en 2021, Guanajuato registró 54 asesinatos de policías, lo que colocó a la entidad por segundo año consecutivo como el segundo lugar nacional en homicidios de elementos policiales.

Según la organización Causa en Común, Guanajuato cerró el año 2021 como líder en el asesinato de policías con 54 víctimas, seguido del Estado de México con 47 y Zacatecas con 36 de un total de 401 en todo el país.

Jóvenes se alejan de carrera policial por temor a agresiones

El director del Instituto de Formación Policial (INFOPOL), José Arturo Yáñez Romero, aceptó que las agresiones a los policías municipales, pueden ser un factor para que los jóvenes no sientan atracción por la carrera policial.

Yáñez Romero, mencionó que tienen varios filtros para el ingreso de los cadetes, entre ellos deben tener un peso de acuerdo a su índice de masa corporal, capacidad de elaboración y comprensión de conceptos, entre otros como no tener tatuajes mayores de 10 centímetros.

El funcionario manifestó que de la totalidad de los cadetes que ingresan, solo un 60% termina la carrera como técnico en policiología, aunque no todos se incorporan a las filas de Seguridad Pública.

Señaló que se renueva la carga curricular, para que cada generación de nuevos policías tenga una especialización, por ejemplo, los recién graduados de la Policía Turística y Comercial.

Cabe destacar que para que una persona se pueda integrar a la policía municipal, tiene que capacitarse en el Infopol e indicó que cada mes en promedio buscan incorporarse al Infopol unas 25 personas, pero debido a los criterios de selección, se quedan alrededor de 15.

“Es muy probable que ésta (los ataques a policías) sea una de las razones- por las cuales no se alistan a Infopol-, pero también nuestros criterios de selección son rigurosos, no aceptamos a cualquiera, por ejemplo, en el tema de los tatuajes de más de 10 centímetros, podemos tener gente que tenga educación primaria y no la vamos a recibir, necesitamos que tengan capacidad de elaboración y comprensión de conceptos, el peso es importante depende del índice corporal de cada persona”, señaló.

Asimismo, declaró que actualmente se está en una campaña de reclutamiento en el centro comunidades y escuelas de educación media superior. Cabe decir que el año pasado se graduaron 80 cadetes como nuevos técnicos en policiología.

“No todos terminan la formación, uno de los principales motivos obedece a los resultados del centro estatal de control y confianza eso también redunda en que tengamos un menor egreso. Alrededor de un 60 o 65% termina. Se tardan muchísimo en darnos resultados, se mandan las solicitudes mientras que están en proceso de reclutamiento, pero duran hasta 8 meses, pero no los podemos mandar a policía si no tenemos el resultado”, indicó.

