La diputada señaló que, ante la ineficiencia de la dependencia, esta debería desaparecer pues incumple en sus funciones de atención a mujeres víctimas de violencia

Nancy Venegas

Irapuato.- Para la diputada local Irma Leticia González Sánchez, el Instituto de las Mujeres Irapuatenses (INMIRA) debe desaparecer. Ya que considera que incumple con su función de prevenir la violencia contra las mujeres, atender y apoyar a las víctimas de este problema. Considera que sólo se limita a gestionar y vincular a otras instancias a quienes solicitan apoyo. Lamentó que el organismo se convirtieran en un organizador de eventos para funcionarios que ostentan cargos actualmente.

Lee también: “Es vergonzoso”: oposición de Irapuato pide acatar sugerencias de Prodheg por…

Foto: Archivo

“El Instituto de la mujer hasta ahorita ha fungido como gestor, nada más canalizan a un lado o al DIF, incluso aquí en Irapuato yo desaparecerían el Inmira porque pues ¿Dónde está realmente? No atienden a la mujer, lo que realmente se empodera a la mujer, no protege a la mujer y evitar todo este tipo de agresiones, eso no se hace se canaliza al DIF a otra instancia, pero realmente la función que tiene no se hace… Los institutos solamente está para ser eventistas de quién esté en el poder, no está funcionando como tal y eso es una realidad”, dijo González Sánchez.

Aumento en 9 tipo de delitos

El observatorio ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, reportó un aumento en 9 delitos entre ellos la violación. Por lo que la legisladora de Morena, cuestionó la labor que lleva a cabo el Inmira y su permanencia. Pues como actualmente en cuestiones de gestoría y vinculación a otras instancias oficiales, implica un gasto inútil para la administración municipal.

“Yo había solicitado en el congreso que también que se convirtiera en una secretaria, para que hubiera presupuesto propio que realmente hubiera este tipo de atención, pero también hay que ser realista lo que no se mide no existe”.

Foto: Archivo

INMIRA ineficiente en atención a mujeres

Señaló que para realmente prevenir y erradicar el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones contra la población femenina, es necesario que primeramente las autoridades estatales y municipales, reconozcan que existe una problemática. Pues desde hace años, cuando era regidora por Irapuato, solicitó el decreto de la alerta de género para proteger a las mujeres.

Lee también: Lorena Alfaro y Policía deben emitir disculpa pública tras agresiones a…

Foto: Archivo

“No se acepta cual es la realidad, los feminicidios siguen, pero no todos son reportados, el tema de violencia contra la mujer muchas veces se maquilla, pensamos que Guanajuato está bien, que somos de los primeros lugares, pero nunca se va hacer nada, se va a seguir haciendo eventos nada más, pero lo sustancial no se está trabajando y sigue la violencia contra la mujer”.

Por si no lo leíste:

bc