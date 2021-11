Confían en la desaparición del coyotaje

Foto: Especial

El presidente de la Coparmex Zona Metropolitana León, Héctor Rodríguez Velázquez, confió en que el nuevo sistema de justicia laboral acabe con las malas prácticas, tanto de patrones como de trabajadores, incluido el coyotaje.

Entre los cambios más importantes destacó que se obliga a intentar la conciliación antes de llegar a un juicio, con mediadores capacitados para tratar de resolver los conflictos.

También resaltó que el pago de salarios caídos se haya topado a 12 meses, con lo cual también se busca resolver los litigios lo más rápido posible en beneficio de ambas partes.

Con ello, añadió, también se erradicarán malas prácticas y vicios del anterior sistema.

Lee también: Van contra ‘coyotaje’ con nuevo sistema de justicia laboral en Guanajuato

“Había muchas malas prácticas de parte de los patrones y de los colaboradores, había casos de empleados que demandaban a la empresa, pero parecía que era su forma de actuar, que se metían y luego por alguna extraña razón ya no iban, luego demandaban y no llevaban ni una semana; o también a empleados que no los daban de alta como debía de ser o con las condiciones que les habían prometido”, declaró.

Héctor Rodríguez señaló también que las autoridades deben estar muy pendientes para garantizar que, efectivamente, no exista ya el famoso ‘coyotaje’.

“Yo espero que no, ya sobre la marcha estaremos viendo cómo se van dando las cosas. Luego somos muy habilidosos los mexicanos para encontrar el cómo por todos lados, luego ya ni siquiera es tema de los trabajadores ni de las empresas, sino de los gestores, entonces espero que no y que las autoridades estén al pendiente”, dijo.