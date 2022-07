A diferencia de la infección de coronavirus convencional, no hay vacunas para prevenir ni pruebas para confirmar el covid largo

León.- El infectólogo Juan Luis Mosqueda advirtió que el covid largo gradualmente se convierte en un problema mayor de salud pública, por lo que urgió a la ciudadanía a tomar todas las medidas posibles para tratar de no enfermar de covid-19.

Explicó que este trastorno, que afecta a entre 10 y 20 por ciento de las personas que han resultado contagiadas, implica que el paciente queda con algunas molestias que perduran durante semanas o meses, como cansancio, insomnio o dificultad para concentrarse, entre otras.

Por ello, resaltó que no solo hay que concentrarse en el número de hospitalizaciones y fallecimientos por covid, sino tratar de no contagiarse para evitar el riesgo de desarrollar covid largo.

“Debemos tratar de evitar enfermarnos, cada vez está más difícil porque nos vamos enfrentando a virus cada vez más contagiosos, pero en la medida en que lo podamos hacer, hay que disminuir el riesgo porque más allá de las hospitalizaciones y los fallecimientos, que está claro que han bajado, el covid largo se puede ir constituyendo como un problema importante”, dijo.

No hay vacunas ni pruebas para covid largo

En entrevista, el también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío resaltó que el covid largo gradualmente crece como un problema que eventualmente los sistemas de salud deberán plantearse cómo diagnosticarlo y atenderlo dada su complejidad, pues a diferencia de covid-19, no hay vacunas para prevenirlo ni pruebas para confirmarlo.

“Para covid vamos avanzando, pero para covid largo no hay panes de atención, de diagnóstico y manejo. Si tú preguntas en Guanajuato dónde se puede atender el covid largo, no hay un lugar para atender a las personas, porque además no dependen de un área en particular, son síntomas tan diversos que se vuelve todo un problema”, dijo.

Juan Luis Mosqueda apuntó que por lo pronto, quienes lo diagnostican solo tratan los síntomas que presenta el paciente a fin de aminorar sus molestias.

Además, señaló que todavía no se identifica cuáles son los factores que hacen que una persona sea más propensa a presentar covid largo. Se han descartado temas como la intensidad con la que enfermó, el grupo de edad o el género, siendo la presencia de comorbilidades lo que parece ser un elemento clave en el desarrollo de este trastorno.

