Constructores de Guanajuato batallan por los asaltos y el robo de su maquinaria, y además luchan con los elevados costos de las aseguradoras

Cuca Domínguez

Salamanca.- Roque Juan Carlos Arroyo González, presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles, dijo que el sector de la construcción enfrenta el alto costo para asegurar la maquinaria.

“La que se puede asegurar incremento su prima de seguro en más del 60 por ciento. Aún así lo tenemos que hacer por seguridad. Además la maquinaria menor, como puede ser una ‘bailarina’, esas no las aseguran y si se las roban la pérdida es total y depende del estado en el que se encuentre que puede ser entre los 60 mil y los 30 mil pesos”, explicó el dirigente.

Lee también: Cae actividad industrial en Guanajuato; Construcción es la más afectada

Agregó que los incrementos más altos se registraron en los vehículos de transporte. En el caso de la maquinaria pesada, también hay modelos que no aseguran.

“A últimas fechas no están asegurando por ejemplos equipos como las retroexcavadoras, que son equipos muy demandados por la delincuencia y muy fáciles de robar. Pero en el caso de los vehículos que en mi caso personal aseguré, me incrementó un 60 por ciento el costo de la prima del seguro”, dijo.

Foto: Especial

Incluso para asegurar estos vehículos, las aseguradores exigen que cuenten con sistemas de ubicación satelital, lo que implica otra inversión.

“Además lo condicionan a que tengan el sistema de ubicación satelital, que a fin de cuentas si ha funcionado. De que pierdas un vehículo que te cuesta entre 500 y hasta 800 mil pesos, y que con una prima de 160 o 200 mil pesos se pueda reponer, es una ventaja de que no se pierda todo, pero eso afectará en los costos de las obras”, dijo.

Pese a los incrementos, dijo que los constructores de Guanajuato no han dejado de asegurar su maquinaria.

“Es caro, pero se tiene que asegurar, no se puede dejar a la ligera, aunque nos cuesta más. A veces este costo se tiene que trasladar al producto final, en este caso las obras que se construyan, por ello resulta un poco más caro hacer obra, por el tema de seguridad”, explicó.

“El tema de seguridad si nos afecta, pero a final de cuentas también afecta al usuario final”, añadió.

Dijo que lo que más se roban son camiones, tolvas, trailers, camiones que transportan equipo y retroexcavadoras. Por el contrario, la maquinaria de rodamiento lento no es tan fáciles de robar. En el caso de maquinaria menor, como las ‘bailarinas’ (motocompactadoras), esos equipos se los llevan cuando asaltan las obras. Por ello se trata de transportarlos a escondidas.

Roque Juan Carlos Arroyo González, líder de los constructores de Guanajuato. Foto: Cuca Domínguez

“Tengo 20 años trabajando en esto y desde que me acuerdo ya era común; no ha disminuido ni aumentado, pero siguen los robos en las obras”, mencionó.

Dijo que los constructores de Guanajuato se ven afectados de cualquier forma, esté asegurada su maquinaria o no.

“Las bailarinas nuevas tienen un costo de unos 60 mil pesos y esa es pérdida total. En el caso de las retroexcavadoras andan en un costo de 1.5 millones de pesos nuevas. Por eso se trata de asegurar todo lo más posible, aunque se tenga alto costo”, afirmó.

Te puede interesar: Material para la construcción cada vez se vuelve más caro, lamenta CMIC

Aunque no se tienen cifras de los robos, dijo que en su caso particular el año pasado y el antepasado le robaron vehículos de transporte. “Este año no tengo reportes, pero puede obedecer a que no hay obra pública, estamos resguardados”, concluyó.

Quizás te interese:

JRP