Hace unos días la alcaldesa de León señaló que habría una ‘limpia’ de comerciantes en Zona Piel, para liberar los accesos al peatón…

Jazmín Castro

León.- En la Zona Piel desde hace años los comercios establecidos han optado por usar la vía pública como una extensión de su local. Aquí, con mesas, carpas o canastas, muestran su mercancía de temporada.

Sin embargo, con la reactivación económica, cada vez más locatarios han adoptado esta medida. Esto, con el objetivo que crezcan sus ventas, pero la estrategia ha complicado el acceso peatonal.

Por lo anterior, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dio a conocer que retirará a todos los vendedores que no cuenten con permiso y que invadan la vialidad.

Y aunque este operativo no ha llegado, los locatarios explicaron que es una estrategia para que su producto sea más visto. “Los conductores que pasan pueden ir viendo que se vende, si buscan algo y está en mi local, pues ya llegan directamente”, mencionó Roberto, quien es vendedor de mochilas y maletas en la calle Taxco.

No obstante, reconoció que sí invaden las banquetas o hasta la misma calle, pero justificó y dijo que todos lo hacen.

“Ya somos muchos”

Por otro lado, los tradicionales vendedores en ‘carrito’, que cuentan con un permiso para venta ambulante, coincidieron que cada vez se ven más invadidos los espacios en la calle.

“Ya estamos pegados unos con otros. No me diga el fin de semana que sacan todos sus puestos, casi medio local a la calle (…). No se vale, ya somos muchos”, explicó Guadalupe, vendedora de bolsa y cintos.

Correo en un recorrido observó que frente a la Central de Autobuses, sobre el bulevar Hilario Medina, una decena de locatarios tienen su mercancía en la banqueta. Esta obstruye el paso de peatones y compradores, por lo que deben bajar de la banqueta para evadir a los que se quedan viendo la mercancía.

‘Limpia provoca inconformidad’

“No es porque yo quiera, tengo que vender. Este es mi negocio y busco las formas para vender ¿Qué hago, qué opciones me está dando el gobierno?”, mencionó Roberto.

Finalmente, aunque el operativo no se ha dado, los comercios establecidos ya se quejaron de esta medida para liberar las vialidades.

