Jazmín Castro

León.- Este año 5.5 millones de personas visitaron la Feria Estatal de León; para 2021, aún en tiempo de pandemia, está todo listo para que se lleve a cabo. No obstante, no se puede garantizar que el visitante no se contagie, comentó el síndico Christian Cruz.

Lanzarán licitación

Ante la propuesta de que los días jueves sean gratis y que la tarifa de 70 pesos con acceso a todos los juegos continúe de lunes a miércoles, el funcionario reconoció que la edición pasada fue ‘un fiasco’, pues las filas eran ‘kilométricas’ y había aglomeraciones.

Señaló que este año tienen previsto lanzar una licitación para que brinden el servicio de más atracciones, y así mejorar la atención.

En Sesión de Ayuntamiento, el síndico e integrante del Consejo del Patronato de la Feria solicitó una reserva al artículo 50, fracción II que ya fue aprobada, respecto a las Disposiciones Administrativas de Recaudación Fiscal para el ejercicio 2021, con la finalidad de que todos los jueves de Feria el acceso sea gratis al recinto.

200 mil visitantes todos los días

Además, Cruz comentó que están a la espera de confirmar si la Feria del Pueblo se realiza o no, pues tienen que prever las condiciones de sanidad necesarias y el número de contagios, ya que tan solo ayer la ciudad zapatera registró más de 400 casos positivos.

No obstante, el síndico señaló que tienen todo listo para arrancar la Feria en enero, y aunque buscarán implementar protocolos de sanidad lo más estricto posible, no pueden asegurar que no habrá contagios al interior.

RO.