Olga Adriana Hernández añadió que el INAH en Guanajuato va a trabajar para que las momias continúen donde están actualmente

Guanajuato.- La directora del Centro INAH en Guanajuato, Olga Adriana Hernández, dijo que es falso que el Instituto pretenda apropiarse de las Momias de Guanajuato como lo advirtió el alcalde Alejandro Navarro.

“No, para nada. Lo único que queremos es conservar las momias en el lugar de donde son. Nosotros no queremos en algún momento dado apropiarnos, para nada. La verdad quien lo está diciendo está diciendo mentiras”, respondió la representante del INAH en Guanajuato.

Añadió que, al contrario, el INAH en Guanajuato va a trabajar para que las momias continúen donde están actualmente. Dijo que se puede hacer un proyecto ahí mismo porque la idea es que donde emanan los objetos deben de permanecer.

La funcionaria informó que el centro INAH no ha recibido la notificación de la alcaldía sobre la cancelación del proyecto. En entrevista, reiteró que el municipio no cumplió con la entrega de los documentos completos.

“Vuelvo a decir. No tenemos por qué estar mintiendo ni diciendo cosas que no tenemos verazmente. No recibimos el total de los documentos para hacer un análisis completo de la propuesta del proyecto del museo”, recalcó.

Faltaron documentos, resalta

Recordó que, desde un principio, se ha dicho que falta el total del proyecto ejecutivo, faltan documentos oficiales también como escrituras.

“No hay una solicitud formal como el municipio como el Instituto requiere, avalada desde hace mucho tiempo que se tiene que llenar. Se tiene que adjuntar con todos los demás documentos, los documentos nunca estuvieron completos. Así que en cualquier momento yo puedo decir en algún momento dado: ‘muchachos, fue lo único que se entregó’. No tengo porque estar mintiendo”.

Asimismo, negó que haya tintes políticos en el trasfondo de las momias.

“No para nada, es un trámite más, como cualquier otro ciudadano que viene a tramitar. Si no está completo, se les dice los documentos que faltan y se les pide que lo integren completo para poder revisar el proyecto y posteriormente dar una respuesta”, comentó.

Apuntó que, si no hay un interés de dar la respuesta del interesado, el INAH en Guanajuato debe trabajar para todo el estado y atender una infinidad de solicitudes que entran semana tras semana.

“Nosotros se los hacemos ver una vez, sino acuden o terminan el trámite ellos mismos, nosotros la verdad tenemos una infinidad de trabajo que hacer y no tenemos tiempo para estar de tras de todos los que no entregan documentos completos”.

Permisos eran por respeto a las momias

Se le preguntó si era cierto que entre los requisitos de les pidió la anuencia de los familiares de las momias, a lo que al respecto comentó que fue por respeto a las propias momias.

“Vamos a poner un ejemplo. De los 20 requisitos más o menos que faltaron por ingresar por parte del municipio para darle continuidad a lo del Museo, uno era ese. Era una recomendación que le pidieran permiso a ellos. Él no se tiene que enfocar en esa última recomendación, de los demás requisitos que le faltaron de esos no habla. No tenemos que estar jugando con cuerpos que fueron personas y tenemos que darles respeto”.

Dijo que desde que llegó se les hizo ver al municipio todas las recomendaciones para que el proyecto pudiera avanzar, porque en principio era un proyecto donde el 50% era comercio y el 50% era mostrar unos cuerpos áridos, pero no como museo.

