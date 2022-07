La tesorera municipal dijo que la cancelación del MUMO no implicará un castigo pues no obtuvieron el registro ante Hacienda y no se dispuso del crédito

Guanajuato.- La tesorera municipal, Irma Mandujano, rechazó que haya alguna penalización del banco que otorgaría el empréstito para el Nuevo Museo de las Momias luego de que se haya cancelado el proyecto.

“Los contratos de deuda pública se aplican hasta que se tiene la disposición, pero como no hemos obtenido el registro no hemos dispuesto del crédito”, comentó la tesorera.

Al no obtener el registro ante la Secretaría de la Hacienda, no procede la penalización, comentó la tesorera. La multa o castigo se habría dado si se tuviera el registro, se hubiera dispuesto y no se hubiera ejercido.

Apuntó que en el caso de los 40 millones que tendrán que cambiar de una obra o acción a otra, tendrán que pasar por el Ayuntamiento.

Luego se tendría que hacer la propuesta a la Comisión de Obra y a la Comisión de Hacienda donde tendrían que analizar la viabilidad, hacer la aprobación correspondiente y subirla al Ayuntamiento.

Acusa a federación de querer adueñarse de las momias

El alcalde Alejandro Navarro enfatizó que por supuesto que es posible que el gobierno federal quiera adueñarse de la custodia y propiedad de las Momias de Guanajuato.

En entrevista, dijo que desde hace 2 años el INAH está haciendo un trabajo antropológico de investigación.

“Después nos pidieron una prórroga y después nos dijeron que las momias que tienen más de 200 años son propiedad de la nación. Como nos han tratado me da mucha desconfianza”, expresó el alcalde.

Dijo que sí pueden adueñarse de las momias, ya que en el periodo 2000 – 2006 la Alhóndiga de Granaditas era propiedad de Gobierno del Estado y tras una serie de acciones del gobierno federal terminó en posesión del INAH.

El alcalde remató que hay ese rechazo del gobierno federal que no les han dado ni el permiso para rifar un coche con los capitalinos que pagaron a tiempo su Predial.

Cancelación del MUMO

El alcalde Alejandro Navarro encabezó un acto público para informar que su administración se desiste del proyecto para construir el MUMO.

El presidente municipal realizó un reclamo áspero al Gobierno federal de la 4T por la negativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al proyecto.

Incluso atizó contra Morena. Esto al señalar que el partido siempre ha perdido en la capital, “y que con esa actitud negativa y revanchista, estoy seguro que les va a ir peor”.

