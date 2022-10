Los hombres tuvieron una mayoría en las mesas de trabajo, lo que manda un mensaje erróneo en la formación en materia de género

Carolina Esqueda

Guanajuato.- El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) organizó un foro para promover la igualdad laboral dentro de las administraciones municipales. Este terminó terminó liderado por hombres.

El foro tuvo lugar este martes de forma virtual. Formó parte del programa de potencialización de igualdad laboral y no discriminación en el servicio público municipal. Se enfocó especialmente a los comités de igualdad laboral.

Para leer también: Renuncia la titular del Instituto de Salamanca para las Mujeres; denuncia violencia de regidoras

Foto: Especial

IMUG foro de igualdad laboral liderado por hombres

La metodología consistió en la impartición de una ponencia de una hora de duración. El tema fue “Igualdad laboral desde lo local”, donde los dos oradores fueron hombres. Seguidamente de 4 mesas de trabajo donde los varones lideraron en los temas de “política igualitaria”, “vida laboral en igualdad” y “agentes de igualdad”. Dejaron solo una a cargo dos mujeres con el tema “entornos laborales favorables”.

Algunas de las participantes del foro denunciaron lo sucedido a través de sus redes sociales. Entre ellas la regidora Lucía Verdín Limón de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de León e invitada en su calidad de presidenta de la comisión de Igualdad de Género. Ella es quien consideró incongruente la falta de equidad en el programa.

“Es una falta de congruencia del IMUG e Inmujeres, que se realice un foro por la igualdad laboral y la no discriminación, sin ofrecer los espacios a las propias mujeres” expresó mediante su cuenta de Twitter.

Es una falta de congruencia del @IMUGto e @inmujeres que se realice un Foro por la Igualdad Laboral y la No Discriminación, sin ofrecer los espacios a las PROPIAS MUJERES 🚨🚨🚨. pic.twitter.com/FwBIJPMO35 — La Wera Limón 🍋🤙🏻 (@WeraDeLimon) October 5, 2022

Entérate también de: Cristina Márquez niega dialogo con INMUJERES sobre despenalización del aborto en Guanajuato

No volverá a ocurrir: IMUG

Al respecto la titular de IMUG, Anabel Pulido López, aseguró que el foro fue realizado en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, desde donde se otorgó un recurso para contratar a los ponentes mediante una licitación, y posteriormente les aprobó el plan de trabajo propuesto y a los perfiles seleccionados.

“Es un foro que tenemos con el Instituto Nacional de las Mujeres, de hecho, viene del programa federal de transversalidad y la verdad ahorita estoy en un proceso de investigación, siempre hemos sido muy cuidadosas de que justamente seamos las mujeres las que tengamos este ejercicio de voz. Entiendo que las ponentes eran mujeres y posterior teníamos mesas de trabajo, donde sí teníamos la posibilidad de tener hombres y mujeres, pero justo pediría ver si del Instituto Nacional hubo algún ejercicio que se dispusiera de manera específica” dijo al respecto.

La funcionaria estatal afirmó que el principal objetivo de los foros es lograr una certificación federal en la materia, por lo que la elección de los ponentes envía un mensaje erróneo sobre la promoción de la igualdad.

Necesidad de Alerta Género Guanajuato Foto: archivo

Desconocen temas de igualdad

Pulido López añadió que al programa aún le quedan otras dos sesiones por impartir, en las que se asegurará de que el error no se vuelva a repetir.

“Claro que se da un pésimo mensaje, y es el tema que estamos revisando porque la instrucción siempre ha sido que no sea así, puede ser que haya hombres pero que sea combinado, y que atiendan siempre a este ejercicio de participación y cuidar mucho los temas porque en algunos no tienen el conocimiento (…) Yo de verdad les ofrezco una disculpa, al final del día lamento mucho que haya pasado, pero voy a redoblar esfuerzos para que no vuelva a ocurrir”, puntualizó.

Por si no lo leíste:

bc