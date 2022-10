La funcionaria aseguró que regidoras del PAN y del PT ejercieron violencia en su contra y minimizaron su trabajo en el Instituto

Cuca Domínguez

Salamanca.- La titular del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM) , María Guadalupe Gómez Pérez, renunció al cargo luego de asegurar que ha sido víctima de violencia por parte de las regidoras del PAN, Mayra Gutiérrez Vázquez; y del PT, Teresa Segovia Salmerón. Acuso que ellas minimizan las acciones y el trabajo que ha desempeñado. Además. dentro de la cuarta sesión del consejo también renunció Leticia Barroso, representante de la sociedad civil, por considerar que no hay acuerdos para trabajar.

En tanto la regidora y coordinadora de la fracción del PAN en el Ayuntamiento, Mayra Gutiérrez, negó que se haya violentado a la ahora exfuncionaria. Dijo que su papel es vigilar el trabajo y aplicación de los recursos que tienen las dependencias.

María Guadalupe Gómez posteó un video en su cuenta de Facebook informando de la renuncia al cargo.

“He decidido dejarlo, ya que he sido víctima de violencia por parte de las regidoras Teresa Segovia y Mayra Gutiérrez y no solamente yo, si no también mi personal, ya que han minimizado las acciones, las actividades, el trabajo que hemos desempeñado. Lo único que han hecho son señalamientos del trabajo que se ha realizado, en el que hemos puesto todo el empeño, todo mi trabajo en beneficio de las mujeres que más lo necesitan, de las mujeres salmantinas”, dijo.

Advierte acciones legales

La funcionaria advirtió que no renunció sola a su cargo, sino que otras compañeras del consejo también dejarán sus puestos.

“No solamente yo, también mis compañeras de consejo también se van a unir a esta renuncia. No estamos de acuerdo que por tener un cargo, por ser regidoras, se sientan con esa autoridad para hacer ese tipo de señalamientos. Pero sobre todo de minimizar los trabajos y acciones que estamos realizando”, dijo, y enseguida agradeció a quienes le apoyaron y aseguró recurrirá a las acciones legales para que nadie más tenga que pasar por lo que ella pasó.

Responde regidora: “Solo vigilamos lo que nos toca”

La regidora panista de Salamanca, Mayra Gutiérrez. Foto: Cuca Domínguez

Al respecto la regidora señalada, Mayra Gutiérrez Vázquez, aseguró que “solo hemos puntualizado algunas acciones, por lo que se ha pedido información al Instituto para poder vigilar lo que nos toca, que es la buena aplicación de los recursos, de los protocolos de actuación, para ver como se está manejando el Instituto”.

Sobre las acusaciones de violencia, dijo que existen las actas de las sesiones del consejo donde se puede comprobar que solo pedían información. Dijo que las observaciones iban en el sentido del presupuesto, algunos temas de trabajo y los programas.

Sobre este tema la regidora del PRI, Coral Valencia Bustos, dijo que se realizó la cuarta sesión del Consejo Municipal de Salamanca para las Mujeres, en la que participaron todas las mujeres integrantes del Ayuntamiento, y ahí renunciaron la titular y una consejera.

“Lo que puedo decir es que sí han estado a la defensiva de todo lo que sea programa, en el sentido de que la directora proponía talleres, capacitaciones y nos pedía propuestas. Yo no tengo nada que decir, siempre atendió muy bien a las personas que le canalicé”, compartió .

La regidora del PRI, Coral Valencia Bustos. Foto: Cuca Domínguez

Además, llamó a las regidoras de Salamanca a no minimizar el trabajo que se realiza en la dependencia.

“Hago un llamado a mis compañeras regidoras y a todas las integrantes de este consejo a que pongamos de nuestra parte para que esto salga bien, a favor de las mujeres. Hay tantos casos afuera de mujeres violentadas, de mujeres que están pasando un mal momento, de niñas que están sufriendo algún tipo de maltrato y que debemos atender. Y no minimizar y sobajar el trabajo que se hace”, dijo.

“Se trató de una decisión personal”: Morena

Por su parte, la sindico Alma Berrones, emanada de Morena, dijo que la salida de la titular del IMSM tomó una decisión personal. Esto por sentirse agredida por compañeras del consejo.

“Creo que también le estaban llegando muchos oficios de transparencia que le estaban saturando y no podía llegar a actividades a favor de la mujer, porque decía que tenía que estar contestando con el jurídico esas peticiones, lo que la afectó porque además estaba recibiendo insultos, y eso fue lo a que se refiere de que la trataron mal, que hay violencia de género, que la estaban agrediendo mucho”, mencionó.

La sindico Alma Berrones, de Morena. Foto: Cuca Domínguez

Sobre si es cierto que las regidoras señaladas ejercieron violencia hacia la ahora exfuncionaria, dijo que ella nunca vio una agresión.

“Hacen muchas preguntas siempre, la directora siempre les contestaba. Pero agresión verbal como tal, yo no lo vi. Sí cuestionan mucho todo el trabajo, pero tal como una agresión, en forma particular, yo no lo vi así”, dijo.

Mientras que la regidora de Movimiento Ciudadano, Lupita Arredondo, dijo que la renuncia la tomó por sorpresa.

“Ha habido cuestionamientos porque no se daban las justificaciones o había temas en los que no estábamos de acuerdo, eso era el conflicto. Además de que hemos recibido queja de los servicios que se prestaba en el Instituto, porque no se tenía privacidad, entre otras cosas. Pero no hubo violencia. He estado en todas las sesiones y las mesas de trabajo y solo se señalaban las cosas en las que no estábamos de acuerdo o no estaban bien hechas, para lo que se pedía información. Ese era todo el tema”, precisó.

La regidora de Movimiento Ciudadano, Lupita Arredondo. Foto: Cuca Domínguez

