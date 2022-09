Será el turno ahora del Senado para decidir si el horario de verano se elimina finalmente en México, con solo pocas excepciones

Ciudad de México.- Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó la derogación del Horario de Verano en México. El cual entrará de manera oficial en vigor el 30 de octubre

La votación contó con 445 votos positivos, 33 abstenciones y ocho sufragios en contra. Estos últimos, principalmente de diputados del PRI y el MC.

En la iniciativa se contempla la excepción a los municipios con frontera con Estados Unidos. De esta manera una franja de unos 20 kilómetros conservará el horario de verano para no afectar el intercambio comercial.

Otra reserva dicta que Chihuahua permanecerá en la zona centro, en el meridiano 90.

La ‘zona fronteriza’ pasará a ser denominada “estados y municipios de la frontera norte”. Además se delimitó que localidades forman parte de esta.

Afectaría salud de los niños

En un capítulo tercero, se regula el procedimiento para que congresos locales puedan presentar iniciativas con proyecto de ley. Esto con el fin de reformar la ley de los husos horarios en los Estados Unidos Mexicanos “si es que así lo considera necesario, y que el Congreso de La Unión legisle en la materia”.

El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, refirió que se ponderó la salud de las personas. Aseguró que respecto al ahorro de energía este es “apenas de centavos para los usuarios de energía eléctrica, frente los problemas de salud”.

“Desde 2013, debido al avance tecnológico que impactó en la eficiencia energética, el ahorro con motivo del Horario de Verano se va reduciendo de mil 347 gigawatts que alcanzó en 2010, para el año pasado el ahorro representaba sólo 537 gigawatts, ese ahorro representó 0.16 por ciento del consumo nacional”, detalló.

La diputada del PRD, Olga Luz Espinoza, señaló que “esta iniciativa de ley es a favor principalmente de las niñas y niños de este país, porque hay estudios que los más perjudicados son los menores, porque sufren trastornos de sueño y también trastornos de alimentación”, declaró.

¿Cortina de humo?

Entre quienes se opusieron, Sergio Barrera Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, denunció que el debate se trata de una cortina de humo. Esto pues hay temas más relevantes para discutir.

“Votaremos en abstención en señal de desacuerdo porque no nos parece bien que esta reforma ocupe nuestro tiempo en una crisis económica, social, y de seguridad. No seremos comparsa para esta farsa, creemos que el dictamen no amerita siquiera un posicionamiento”, indicó.

La propuesta se turnó, tras su aprobación, a la Cámara de Senadores para su análisis y votación.

