Ante los 18 homicidios en Guanajuato, AMLO acusó que esta noticia no se de a conocer en medios y que se siga rechazando el apoyo de militares

Guanajuato .- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que incluso con la violencia registrada en el estado, como el día de ayer cuando ocurrieron 18 homicidios los diputados panistas rechazan la inclusión de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.

El mandatario arremetió contra los legisladores del Partido Acción Nacional dado que el estado que gobiernan es una de las más violentas del país.

“Con todo respeto, la doctrina del PAN de estos tiempos es la hipocresía. Imagínense un legislador votando por que se retire el Ejército y la Marina de Guanajuato. Les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato porque no fue el caso de Orizaba”, expresó en su rueda de prensa diaria de este miércoles.

Acusó la falta de noticias ante la cantidad de homicidios en la entidad en una jornada, ya que se trata del 24 por ciento del total nacional. Además comparó este hecho con lo ocurrido en Orizaba que fue nota nacional.

“¿Es normal y que no haya salido nada? 18 homicidios. Estamos hablando del 24 por ciento de los homicidios del país de ayer. Pues estos legisladores del PAN, pues no quieren que esté el Ejército y la Marina. O sea, lo explicaba ayer o es el negarse a todo como consigna o es aceptar que se mantenga esta situación que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia”, añadió.

Acusa hipocresía del PAN

Señaló que no se debe aceptar la hipocresía y pidió alejarse de los intereses para enfocarse en garantizar la seguridad. Dijo que con el apoyo de la Sedena y la Marina serían hasta 500 mil elementos para ayudar en la seguridad.

“Porque no contar en vez de 115 mil elementos de la Guardia con casi 400 mil más del Ejército y Marina, estamos hablando de 500 mil elementos para tenerlos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad”.

Homicidios se concentraron en Irapuato

La noche del martes pasado Irapuato tuvo una jornada violenta, que arrojó como saldo 9 hombres y una mujer muertos en 5 ataques ocurridos en 3 colonias diferentes.

Alrededor de las 20:53 horas, los reportes de ayuda al 911 por detonaciones de arma de fuego se empezaron a multiplicar.

El primero de ellos se dio en la calle Carlos Salinas de Gortari de la colonia del mismo nombre. Este se dio por detonaciones de arma de fuego, pero al acudir efectivos de seguridad encontraron a cuatro hombres sin vida.

El segundo ataque armado ocurrió en la calle 10 de noviembre de la colonia Ernesto Che Guevara. Ahí dos hombres murieron.

Mientras que en la calle Francisco Javier Mina de la colonia Apatzingán, se encontraron a hombre y una mujer sin vida. Unos metros adelante en la calle José María Morelos y Pavón, otro hombre murió a consecuencia de proyectil por arma de fuego. Finalmente, en la calle Mariano Matamoros, elementos de seguridad encontraron a un hombre más sin signos vitales.

‘Hay estados más violentos’, dice GN

En Guanajuato hay 11 mil elementos de la Guardia Nacional. De estos, el 54.5%, es decir seis mil, están desplegados en Celaya debido a que es la zona más conflictiva del estado.

Así lo manifestó el General, José Felipe Andrade Medina, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato. También señaló que considera que, por el momento, son los elementos suficientes.

Pero aún cuando Guanajuato destaca a nivel nacional por la incidencia delictiva y los hechos violentos, el recién nombrado Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato, señaló que hay entidades más violentas.

Indicó que en Guanajuato el problema es la guerra de cárteles que ‘se están peleando el estado’.

“Yo vengo de Agua Prieta Sonora y no se compara la delincuencia que tenemos en Sonora con la que se tiene aquí en Guanajuato, es más fuerte allá, las fronteras. Aquí a lo mejor sí hay, pero no es con la misma intensidad que está allá. El estado (Guanajuato) en sí no es violento, sino (que) son los carteles que se están peleando el estado, por el control de los estados, son los carteles, la gente no es violenta”, indicó Andrade Medina.

