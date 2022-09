El general José Felipe Andrade consideró que los elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato son los suficientes, pues hay estados más violentos

Luz Zárate

Celaya.- En Guanajuato hay 11 mil elementos de la Guardia Nacional. De estos, el 54.5%, es decir seis mil, están desplegados en Celaya debido a que es la zona más conflictiva del estado.

Así lo manifestó el General, José Felipe Andrade Medina, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato. También señaló que considera que, por el momento, son los elementos suficientes.

“Tenemos 11 mil elementos en todo Guanajuato, más aparte tenemos mil 600 más de otras coordinaciones estatales. En Guanajuato están en las 18 compañías y cada compañía tiene 114 elementos, pero tenemos tres batallones más en promedio. (…) Pienso que con esos son suficientes, porque aparte hay otros mil 600 de otros estados”, señaló.

En Guanajuato se tienen instaladas 18 compañías de la Guardia Nacional. De estas seis están en Celaya que se encargan de las labores de seguridad en este municipio y de la región.

‘Hay entidades más violentas’

Fotos: Martín Rodríguez

Pero aún cuando Guanajuato destaca a nivel nacional por la incidencia delictiva y los hechos violentos, el recién nombrado Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato, señaló que hay entidades más violentas.

Indicó que en Guanajuato el problema es la guerra de cárteles que ‘se están peleando el estado’.

“Yo vengo de Agua Prieta Sonora y no se compara la delincuencia que tenemos en Sonora con la que se tiene aquí en Guanajuato, es más fuerte allá, las fronteras. Aquí a lo mejor sí hay, pero no es con la misma intensidad que está allá. El estado (Guanajuato) en sí no es violento, sino (que) son los carteles que se están peleando el estado, por el control de los estados, son los carteles, la gente no es violenta”, indicó Andrade Medina.

Problema en Guanajuato es guerra de cárteles

El general Felipe Andrade destacó que si el problema es entre los cárteles, lo que hace falta es el trabajo de inteligencia. Pero aseguró que sí lo hay, al igual que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Señaló que tal vez la gente no confía en la Guardia Nacional, porque no la conocen, ya que tiene apenas tres años que se formó.

“La Guardia Nacional es la policía del orden federal que México nunca ha tenido. Por eso es que ha crecido tanto la delincuencia y ahorita la Guardia Nacional podríamos decir que es el remedio que México necesita”, dijo.

Y respecto a las críticas de algunas personas hacia los elementos de la Guardia Nacional, de quien se dice no hay labores de inteligencia y que ‘sólo se pasean por las calles’, el general defendió que sí hacen trabajos de inteligencia y que su presencia ayuda a disuadir a los delincuentes.

“La Guardia Nacional también tiene labores de inteligencia y nos coordinamos con el estado, con el municipio. Son los patrullamientos, la gente lo interpreta, hay gente que es negativa y se expresa de esta manera, pero creo que la presencia de la Guardia Nacional para los delincuentes siempre es disuasivo”, expuso.

Destacó que en Celaya principalmente se hacen labores de patrullamiento, se brinda seguridad en los ductos de Pemex y en las vías de comunicación y carreteras. Además que se ataca al narcomenudeo.

Adhesión a la Sedena “no es militarización”, defiende

Fotos: Martín Rodríguez

El Coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato se mostró a favor de que la dependencia a la que pertenece pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aseguró que esto no implica militarizar a México.

“La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, con esto sería que las fuerzas de seguridad pública dependan de la defensa de Sedena. (Esta) es una corporación con principios, con valores, la mayoría de la gente que está ahí es gente profesional. Nosotros lo vemos bien porque es gente profesional”, destacó.

El Coordinador de la GN señaló que los beneficios para la ciudadanía es que va a haber mayor seguridad. “Y al haber seguridad va haber desarrollo para los Estados”.

‘Militares defienden al país, GN la seguridad pública’

Negó que sea militarizar al país, pues la misión de los militares es la defensa del país y de la Guardia Nacional es la seguridad pública.

“Militarizar es que juzgaran también a los civiles con nuestras leyes de los militares y reglamentos y no es así. Los militares su misión principal es la defensa del país es la defensa de la soberanía y nosotros como Guardia Nacional Nuestra misión es la seguridad pública”, expresó.

Andrade Medina dijo que los elementos de la Guardia Nacional si tienen la sensibilidad y proximidad para hacer labores con la ciudadanía y no habría retroceso en materia de derechos humanos.

Señaló que con la propuesta de transferir a la Guardia Nacional a la Sedena, no hay mucho cambio, debido a que ya hacen labores de seguridad pública.

