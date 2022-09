Autoridades señalan que la Guardia Nacional en Guanajuato es un elemento clave para combatir la inseguridad

Guanajuato.- Ante la polémica decisión para que la Guardia Nacional pase al control de la Sedena, propuesta por el presidente López Obrador, autoridades de Guanajuato han presentado su perspectiva al respecto.

Por un lado, resaltan que la Guardia Nacional en Guanajuato es un elemento clave para combatir la inseguridad. Sin embargo, se oponen a la idea de la militarización del país, pues consideran que sería contraproducente.

Además, resaltan que la presencia de la Guardia Nacional en Guanajuato que esté bajo el mando de la Sedena no es una garantía de que combata la ola de violencia que atraviesa el estado.

Es un tema político, cuestiona Libia Muñoz Ledo

Guanajuato nunca ha dicho que no quiere a la Guardia Nacional, pues tal vez eso es un tema político. Así lo dijo la Secretaría de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Tras la aprobación del senado sobre pasar el mando de Guardia Nacional a la Sedena la funcionaria dijo que sin importar la administración “Guanajuato seguros trabajando con la Guardia y el Ejército”.

La funcionaria manifestó que el no aceptar a la Guardia Nacional en Guanajuato es un posicionamiento del congreso.

“Supongo a lo que se refiere (el presidente) es a las posturas que se han asumido en el congreso federal. Reitero esa es una postura política de grupos parlamentarios y nosotros, aunque pertenecemos a un partido político tenemos de trabajar por todos y colaborar con la Federación”

De igual manera García Muñoz Ledo expresó que en Guanajuato todos los días hay mesas de seguridad y diálogo para coordinar las acciones entre Federación estado y municipios.

PAN critica militarización en el país

Los diputados locales del PAN, Susana Bermúdez Cano y Rolando Alcántar Rojas sostuvieron que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es completamente violatorio de la Constitución y con esto solo se busca la militarización en el país.

Susana Bermúdez señaló que de manera reitera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que no respeta a la Constitución Política.

“Se le dice que es inconstitucional y no les interesa. Para mí esto es militarizar al país y creo que no debería de ser de esta manera”.

El jueves, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, con la que se le otorga a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional.

“Hemos visto como la Guardia Nacional da sus rondines y no saben lo que están haciendo. La actividad de reaccionar, al momento con las armas. Creo que la estrategia no es esa, pero creo que en un tema Constitucional no hay respeto”.

La panista dijo que estas acciones “hay que temer por nuestra propia libertad”.

Por su parte, el legislador de Acción Nacional, Rolando Alcántar coincidió en que la aprobación de la minuta fue totalmente violatoria de la Constitución, por lo que dijo que la oposición se sumará a la controversia constitucional que será presentada.

GN solo es un ‘espantapájaros’: Alcántara Soria

La seguridad del país se va agravar ante la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que no existe estrategia nacional. No se invierte en las policías locales y la guardia sólo es un “espantapájaros para los delincuentes menores”. Así concluyó el ex titular del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria.

Esto ante la aprobación del Senado de que la Guardia Nacional pase a estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Juan Miguel Alcántara consideró que lo que se tenía que haber hecho y se hacía en gobiernos anteriores, quizá no lo suficiente. Lo que se hacía antes de la llegada del presidente Andrés López Obrador era el fortalecimiento de las policías municipales y estatales a través de los diferentes subsidios y fondos estatales. Aunque sí entraban el Ejército Mexicano, la Marina, las Fuerzas Armadas como apoyo en materia de seguridad, era una presencia temporal hasta el fortalecimiento de los cuerpos locales.

Alcántara Soria señaló que el país ya está totalmente militarizado en un grado mayor al que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa, la única diferencia es que ellos tenían una policía federal civil y un trabajo en el despliegue de carreteras y en los aeropuertos y la lucha contra la delincuencia organizada visible.

“Ahorita no hay nadie en el ámbito federal que sea civil y que tenga la profesionalización, capacitación y tecnología que tenía la Policía Federal para enfrentar la delincuencia organizada que es un tema exclusivo de la Federación”, determinó.

