Juventino Rosas.-Juventino Rosas seguirá al cuidado del Mando Único, pues hasta el 2023 se trabajará en la reintegración de la Policía Municipal; así lo informó el alcalde Fernando Gasca Almanza.

A tres meses de la desintegración de la Policía Municipal de Juventino Rosas, el primer edil, comentó que los crímenes de alto impacto han bajado y la ciudadanía ha retomado confianza en las autoridades municipales y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, las cuales están que están a cargo de la seguridad.

“Por lo menos ya hay la confianza de que nos vengan a decir me están extorsionando, me han amenazado, me han llamado, ya tenemos datos que se manejan reservadamente”, comentó el primer edil.

“Se va haciendo correcciones, se van atendiendo las deficiencias que hay, yo creo que sí hemos avanzado, ya la ciudadanía empieza a reportar, porque antes ni a eso se atrevían por temor, y yo creo que la policía estatal se va ganando la confianza y obviamente también en nosotros, antes que capaz que vinieran a hacer una denuncia, ni siquiera por teléfono, todo el mundo tenía miedo”, comentó el presidente municipal.

De la misma manera, aclaró que aún falta mucho por hacer en materia de seguridad en el municipio, pues todavía hay asaltos a transportistas, robos domiciliarios y en la vía pública, sin embargo, se están atiende el tema a través de reuniones con los mandos de las FSPE.

Gasca Almanza, comentó que durante este año no existen las condiciones para reintegrar la Policía Municipal, y será hasta el 2023 que se inicie a reclutar a los nuevos elementos, capacitarlos y que aprueben el examen de control y confianza.

