Guanajuato.- La diputada local de Morena, Hades Berenice Aguilar Castillo, justificó que su salida de la Comisión para la Igualdad de Género fue para enfocarse en su función como presidenta de la Comisión de Atención al Migrante.

La legisladora negó que esta sea la comisión que menos ha sesionado y aseguró que además de integrar la Comisión de Atención del Migrante, la Comisión de Juventud y Deporte, y la de Responsabilidades, su trabajo es de campo.

“Mi trabajo es mucho de campo y tenemos otras comisiones también, la Comisión de Responsabilidades y la Comisión de Deporte y Juventud. También gran parte de mi compromiso es en campo, en pueblo, en tierra como decimos nosotros los de Morena”, dijo Hades Berenice Aguilar.

Pidió cederle el puesto a Martha Moreno

En la sesión del pleno del Congreso, se aprobó el cambio en la vocalía de la Comisión para la Igualdad de Género, la cual ocupará la morenista, Martha Edith Moreno Valencia.

Hades Aguilar señaló que su homóloga, Edith Moreno Valencia retomado el tema de las mujeres de manera muy importante; por lo que pidió a su coordinador de bancada que se le cediera el espacio a ella.

“Entonces yo para enfocarme en esta comisión (migrante) y su interés en el tema de la mujer; pues le pido a nuestro coordinador Millán que me haga el favor de hablar y yo ya había hablado con Edith. Que, si le paso esa comisión, si vi una nota que decía que me estaban sacando por faltista, no es así. Yo lo platiqué con el diputado Millán para que las cosas se hagan correctamente y si la diputada Edith trae ese interés que lo retome ella con más fuerza y yo me enfoco más a la Comisión de Migrante y la de Deporte; que no hago mucho pero ya le estoy entrando”, aceptó.

Diputada es señalada como ‘faltista’

Aguilar Castillo ha faltado en varias ocasiones a las comisiones que integra; además, como presidenta de la Comisión de Atención al Migrante, solo ha convocado a tres reuniones: una el 19 de octubre del 2021 para la instalación de la comisión, y las dos últimas el 12 y 19 de mayo de este año.

En lo que va de la LXV Legislatura, Hades Aguilar ha acumulado 4 inasistencias. La primera a una sesión del pleno y el resto a la Comisión de Juventud y Deporte, a la Comisión para la Igualdad de Género y a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, según consta en la página de internet del Congreso.

Y desde la instalación de la presente Legislatura, el 25 de septiembre del 2021, a la fecha, ha registrado 7 faltas justificadas. De estas, 3 han sido a sesión del pleno, 2 a la Comisión de Juventud y Deporte y 2 a la Comisión para la Igualdad.

Niega que Comisión de Atención al Migrante sesione menos

La diputada de Morena negó que la Comisión de Atención al Migrante , sea la que menos sesiona. Esto pese a que en lo que va del primer año legislativo, solo se ha reunido en cuatro ocasiones, con la sesión realizada este jueves; previa a la sesión del pleno del Congreso.

Por otra parte, Aguilar reprochó que la mayoría del PAN en la Comisión de Atención al Migrante “nunca se pone de acuerdo con las fechas”.

Lo anterior, luego de que, en la reunión de este jueves acordaron sostener una reunión con el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández. Sin embargo, quedó pendiente la fecha. Pues a decir de los diputados panistas se les complicaba en agenda reunirse el 1 de julio y propusieron que la reunión se realizara el 5 de julio.

El PAN pide cambio de fechas

Además, los legisladores del PAN, pidieron que la Comisión de Atención al Migrante ya no sesionara los jueves pues se empata con la sesión del pleno del legislativo y propusieron que sea los martes.

“Es una diputada de Morena y los demás del PAN, se me ha complicado mucho. No nos ponemos de acuerdo nunca con la fecha. Se convoca, se habló con el secretario y ahorita no pueden los compañeros”, dijo Hades Aguilar.

