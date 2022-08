La regidora Lucía Verdín, la “Güera Limón” cuestionó varias inconsistencias en el anteproyecto de inversión de Fortalecimiento Social

Carolina Esqueda/Fernando Velázquez

León.-La Secretaría de Fortalecimiento Social presentó un anteproyecto de inversión para 2023 lleno de inconsistencias, productos duplicados y compras a sobreprecio. Así lo señaló la regidora por Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín Limón durante la Comisión de Desarrollo Social.

La edil cuestionó entre otras cosas, la cotización de 80 tornillos galvanizados por superar 5 veces su costo que si fueran adquiridos en la tienda de cadena Home Depot.

El anteproyecto que presentó la secretaría liderada por Alma Cristina Rodríguez Vallejo, contempló un monto total de 668 millones 476 mil 847 pesos para operar todas sus áreas durante 2023. De los cuales 247 millones 290 mil pesos estarían dirigidos a la Dirección de Desarrollo Rural. También 400 mil 929 pesos a Desarrollo Social y 40 millones 257 más para gastos corrientes.

Güera Limón cuestiona inversión Foto: especial

Cuestiona sobreprecios de materiales

Durante sus intervenciones a lo largo de la comisión la “Güera” Limón cuestionó que algunas partidas se presentaran duplicadas, otras repetidas con un área distinta y una parte más con sobrecostos. Tal es el caso de los tornillos de cabeza hexagonal y 30 piezas de perfil tubular. Los cuales están incluidos en el capítulo 24701 Artículos Metálicos para la Construcción, presupuestados por Desarrollo Rural.

“Esto habría que verificar dónde se va a comprar, porque yo realicé una búsqueda y este tornillo en una tienda convencional de alto precio como es Home Depot. 100 piezas tendrían un valor de 819 pesos, la diferencia de eso a 16 mil es muchísima…Es muy importante conocer la información y la descripción de lo que nos están mandando. Si bien se pueden presentar errores, algunos no se pueden dejar pasar. El que tengamos unas compras tan grandes. Por lo menos a mí me indica que no se hizo un monitoreo de cotizaciones” dijo durante su participación.

La edil de MC también cuestionó la partida 38301 destinada a eventos, en la que se presupuestaron 300 paquetes con artículos para fiestas patrias por un total de 1 millón 108 mil 800 pesos. Estos equivaldrían a 3 mil 969 pesos cada uno.

De nuevo hay recursos para gorras y playeras

Mientras que en la misma partida los detalles conmemorativos para el Día de las Madres están cotizados por 150 pesos cada uno.

Además, la misma dependencia presupuestó 260 mil 575 pesos para la compra de 525 gorras y 300 playeras para la partida 33102 Impresiones y Publicaciones, para utilizarlas durante “Mi Barrio Habla” y “Pase Verde”. Mientras que la Secretaría para el Fortalecimiento Social incluyó el mismo concepto en su partida 36102 por 67 mil 680 pesos para la compra de 150 gorras y 150 playeras.

“Por qué estamos nuevamente sacando recursos para gorras y playeras. Y qué llevan, porque son bastantes, si aquí sacamos 525 sumadas a las otras 150 que ya se tenían en Fortalecimiento Social, y las playeras ya nos darían 450 ¿Cómo se van a repartir o en dónde se van a estar dando?” agregó Verdín Limón al respecto.

Destinarán 200 mil pesos para redes sociales

Otros conceptos que también le llamaron a atención fueron el monto duplicado por 37 mil 584 pesos por renta de equipo de audio para la clausura de talleres en Centros Comunitarios. Así como la solicitud de 75 mil pesos para diseño publicitario y 200 mil pesos para manejo de redes sociales en la partida 36601. Ello pese a que esos servicios ya están contemplados dentro de los gastos en la Dirección de Comunicación Social.

Y aunque estaban presentes todos los titulares de las dependencias, el presidente de la comisión, Guadalupe Vera Hernández optó por responder directamente al correo electrónico de la regidora. Pues argumentó la falta de tiempo y que todavía no lo aprueba el ayuntamiento.

“Antes de que inicien las contestaciones, les comento que este es un anteproyecto de presupuesto, todavía falta que se les autorice. De aquí tiene que pasar a la Comisión de Hacienda para que se les dé suficiencia presupuestal y que el Ayuntamiento se lo autorice, esto es únicamente un anteproyecto que se le pide a todas las dependencias para iniciar el presupuesto general del próximo año…Se le va a dar contestación puntual de la forma en la que se le indicó, ya que es bastante la información que está solicitando”, dijo Vera Hernández.

CCEL respalda nueva deuda para León

El Consejo Coordinador Empresarial de León respaldó la solicitud de deuda planteada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos. Aunque señaló que una asignatura pendiente es combatir la informalidad para poder obtener más ingresos propios.

El presidente del organismo, Luis Gerardo González, apuntó que obtener un crédito es una herramienta efectiva cuando se tienen finanzas sanas y se tienen claros los proyectos a ejecutarse con dicho recurso. Por lo que en el caso de la administración municipal de León, aseguró que cumple ambas condicionantes.

Sin embargo, sostuvo que las autoridades deben trabajar en reducir la informalidad como una medida para recaudar más dinero en sus arcas.

“Mucho es el tema también de la informalidad. Es algo que le pega mucho a la captación de recursos para poderse aplicar en beneficio de la sociedad. Yo creo que entre más formalidad haya, hay una competencia más justa y una mayor captación de impuestos.”, dijo.

El líder del CCEL apuntó que también es necesario buscar a través de los legisladores federales, que haya una mejor distribución del presupuesto de la Federación. Que incentive y premie a aquellos estados y municipios que aportan más a la economía del país.

