El padre de Ana Karen asesinó a su madre a golpes, y después incendió su casa con el cadáver y cinco de sus nietos dentro

Ivonne Ortiz/Fernando Velázquez

León.- En la colonia Periodistas Mexicanos recuerdan a Juana Montes, de 50 años, como una ama de casa que vivía con carencias pero cuidaba de sus nietos, o así era hasta su feminicidio. Su esposo, José Carmen de 52 años, la asesinó y después prendió fuego a su casa el pasado 24 de agosto.

Ana Karen, de 20 años, recuerda con dolor el feminicidio de su madre. Perdió a sus padres de un golpe, y reconoce que sus problemas de pareja comenzaron meses antes del crimen, cuando su padre empezó a celar a Juana y a consumir sustancias como la droga cristal.

“Tenía cinco meses que empezó todo esto. Primero eran puros celos, pero no había lógica para que él pensara eso. Eran puros problemas”, cuenta Karen a Correo.

Juana era una mujer protectora que cuidaba de sus otros seis hijos. El más pequeño tenía 8 años. Era ama de casa y se dedicaba al cuidado de sus nietos. De hecho a cinco de ellos los rescataron el día que le quitaron la vida, pues el feminicida incendió la vivienda sin importar que los pequeños estuvieran dentro.

“Yo nunca me imaginé que mi papá fuera a hacer eso. Me duele porque es mi papá, pero me duele más la perdida de mi mamá. Independientemente de cómo sucedieron las cosas perdimos a los dos de un golpe. No pensamos hacer nada, él lo va a pagar”, dice Ana Karen.

“No lo hemos visto desde que se lo llevaron, no sabemos nada de él o si le van a dar sentencia; estamos enfocados en lo de mi mamá. Él lo va pagar todo con Dios”, afirma.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), José Carmen fue detenido y vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio.

Así ocurrió la tragedia

La hija de Juana detalla que el pasado 24 de agosto, ella y sus hermanas salieron a trabajar como cualquier otro día. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Ella partió a la 1:30 p.m. y el crimen ocurrió una hora después en la vivienda de la calle Severo Maldonado. A ella le avisaron que su casa estaba incendiada y su mamá herida.

“Nos hablaron y nos dijeron que nuestra casa estaba prendida y que mi mamá estaba golpeada. Cuando llegué lo primero que nos dijeron era que mi mamá había fallecido. Ya muerta la siguió golpeando, salió llena de sopa, me dijeron que mi papá le echó sopa hirviendo”, relata.

También pretendía matar a sus nietos

Juana Montes murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, según la FGE. Una vez que su esposo la golpeó, le prendió fuego a la casa, estando él ahí adentro y cinco de sus nietos, de entre uno y ocho años.

Uno de los menores contó que José Carmen “les aventó una silla prendida al cuarto”.

“Dicen que él quería matar a todos los niños. Dice mi hermanito que cerró la puerta porque vieron que la lumbre se estaba metiendo. Empezaron a mojar la puerta y todos los niños se estaban ahogando, los sacaron con sus narices negritas”.

El hogar donde ocurrió el feminicidio en la Periodistas Mexicanos. Foto: Ivonne Ortiz

Un vecino de la casa contigua rescató a los cinco niños. Él tuvo que intervenir ante la lenta llegada de los Bomberos. Se brincó por la parte de atrás y uno a uno los sacó de la casa. Todos resultaron ilesos, pero estaban a punto de intoxicarse por inhalar el humo, dicen las vecinas.

Karen cree que su papá ya tenía planeado quitarle la vida a su madre, pues buscaba la forma de quedarse solo en la casa y en los últimos días cualquier visita le irritaba. “Su plan era quedarse solo con mi mamá para poder hacer de las suyas”, sospecha.

Periodistas Mexicanos: entre sangre y pobreza

Este feminicidio sucede en un contexto de carencias económicas en la colonia Periodistas Mexicanos. Esta es una zona humilde, en donde las casas incluso son improvisadas con muros de telas y techos de cartón.

Al dolor de haber perdido a su madre, Karen y sus hermanos tienen una preocupación más: la de quedarse sin casa. El domicilio donde ocurrió el feminicidio es de una familiar, no de sus padres. La casa sigue asegurada mientras la Fiscalía termina la investigación del caso, y por ahora la familia completa vive en una pequeña vivienda que les prestaron a cambio de cuidarla, donde su padre era velador.

En Guanajuato se han registrado 12 investigaciones por feminicidio entre enero y julio del 2022. Mientras que en víctimas de homicidios dolosos contra mujeres, el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional con 226 carpetas de investigación.

En violencia familiar se contabilizaron 37 mil 003 llamadas de emergencia en la entidad, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Colonia Periodistas Mexicanos, donde ocurrió el feminicidio. Foto: Ivonne Ortiz

Siete de cada 10 mujeres sufrieron violencia en Guanajuato

En Guanajuato, casi siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, principalmente psicológica y sexual, reveló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

Alejandra Ríos, directora de Desarrollo, Análisis e Indicadores del INEGI, refirió que en el país 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia en su vida.

La violencia psicológica es la de mayor prevalencia, referida por el 51.6 por ciento de las encuestadas. A esto le siguió la violencia sexual, con el 49.7 por ciento.

En el caso de Guanajuato, el estudio arroja que el 68.1 por ciento de las mujeres han sido violentadas al menos una vez en la vida. Esta cifra es superior a la reflejada en la edición del 2016, que era del 63.2 por ciento.

Gráfico sobre la violencia de género. Foto: Archivo

La violencia psicológica es la más común en el estado, representando el 49.4 por ciento, mientras que la sexual se ubica como la segunda más frecuente, con el 48.6 por ciento.

La violencia física fue la tercera más mencionada, con el 32.7 por ciento, seguida por la económica, con el 27.1 por ciento.

El espacio más común donde ocurrieron las agresiones en Guanajuato, según la ENDIREH, es en la calle, con el 43.5 por ciento. El segundo más frecuente es la escuela, con el 30.2 por ciento.

La directora de Análisis del INEGI subrayó también que en nueve de cada 10 casos la víctima no presenta ninguna queja o denuncia por el grado de normalización que tiene la violencia contra la mujer.

“Fortalecer los mecanismos de oferta de servicios institucionales pasa por entender las razones de la no denuncia. En este punto la ENDIREH revela que la principal razón para no buscar apoyo o no presentar denuncia en todos los ámbitos es la normalización de la violencia, como lo muestra el porcentaje de mujeres que indica no haber buscado apoyo o denunciado por considerar que se trató de algo sin importancia que no le afectó”, dijo.

