Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional tendrá un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para consolidar su implementación a finales de 2023.

“Hemos convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto, va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023, con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia Nacional, con salarios justos”, dijo al inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Xalapa.

El mandatario afirmó que la estrategia es que la Guardia Nacional no quede a cargo de ninguna Secretaría e impedir que repetir la historia de la Policía Federal.

“Va a funcionar la Guardia Nacional para finales del sexenio que me corresponde, porque no queremos que quede inscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una Secretaría y luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo de corrupción, se pudrió”, destacó.

Señaló que estos recursos adicionales saldrán de la Secretaría de Hacienda.

El Presidente disolvió la antigua Policía Federal poco después de asumir el cargo a finales de 2018, la sustituyó por la Guardia Nacional bajo el control nominal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La idea era que la guardia de 100 mil elementos podría permitir que los militares se retiraran gradualmente de las tareas de aplicación de la ley, pero la gran mayoría de los reclutas siempre provenían del Ejército.

