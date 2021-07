Agencias

Ciudad de México.- El reinicio de clases presenciales se llevará a cabo a finales de agosto, llueve, truene o relampaguee, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar la supervisión de los programas del Bienestar en la Arena Veracruz, el titular del Ejecutivo dijo que es necesaria rehabilitar las escuelas para el regreso a clases.

“Vamos a reiniciar las clases, el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante. Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el gobernador Cuitlahuac García y su gabinete del Bienestar, el presidente López Obrador dijo que México junto con Bangladesh son los países que más tiempo llevan con las escuelas cerradas.

“Esto no es bueno, como en todo lo que proponemos nuestros adversarios siempre dicen no, en vez de despertar en sí, despiertan no, pero vamos a prepararnos para regresar a clases, porque nada sustituye a las clases presenciales.

“Es bueno el sistema de educación a distancia, pero no es lo mismo, la escuela es el segundo hogar y es donde se socializa el conocimiento donde aprender con la participación de maestros, maestros, madres y padres de familia y estudiantes”.

Llamó a la población a continuar cuidándose ante la tercera ola del Covid-19, y anunció que en los próximos días su gobierno emprenderá una campaña de vacunación de grandes proporciones en Veracruz donde toda la población –de 18 año en adelante-en 100 municipios (de un total de 212) recibirá él biológico.

López Obrador recordó el resultado de la elección de junio pasado, cuando “la gente no se dejó chorear, como se dice aquí en Veracruz” por los conservadores.

En jalisco, voluntario

El regreso a clases en Jalisco será presencial a pesar del incremento en los contagios de Covid-19, sin embargo, se dará la opción de seguir con clases a distancia para quienes decidan no asistir a las aulas; por su parte la Universidad de Guadalajara decidió que el siguiente ciclo escolar iniciará de forma virtual para evitar la propagación del virus.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó que el 30 de agosto los alumnos de educación básica podrán volver a clases, y los de educación media superior volverán el 30 de septiembre.

Agregó que Jalisco tiene condiciones para volver a clases presenciales a pesar del incremento en los contagios.