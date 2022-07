La presidenta de Causa en Común consideró que faltarían elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato por la alta cifra de homicidios

León.-La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, consideró que Guanajuato debería contar con más elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, lamentó que la Federación cada vez destine más recursos a la militarización de México en detrimento de las policías municipales.

Al presentar el informe con motivo del tercer aniversario de la Guardia Nacional, Morera señaló que aún no hay certeza de los criterios para definir cuántos elementos ha desplegado en cada estado. Ello, tras su creación desde el 2019.

Detalló que de acuerdo con datos desde la propia GN, en Guanajuato había 6 mil 613 elementos en abril de este año. Sin embargo, la cifra no es la más alta del país a pesar de ser el estado con más homicidios dolosos en lo que va del sexenio.

“Se supone que la GN debería ser desplegada por la incidencia delictiva, la cantidad de habitantes y la geografía del estado (…). Pero los datos que nos da la GN no corresponde el número de elementos a la incidencia delictiva, por ejemplo”, dijo.

Y agregó que aunque Guanajuato sigue a la cabeza en homicidios, “no vemos que haya ahí más Guardia Nacional. Ellos (en el estado) tienen asignada la mitad de la GN que tiene la CDMX, que tiene el mayor número de elementos”.

La presidenta de Causa en Común advirtió también el riesgo de que la Guardia Nacional sea utilizada para realizar tareas civiles de seguridad pública. Ello, sin contar con la capacitación necesaria, representando así un riesgo latente de que se cometan violaciones a derechos humanos.

Guardia Nacional en Guanajuato y sus elementos

Además, criticó que el Gobierno federal asigne cada vez más dinero al fortalecimiento de instancias militares como la GN. Esto, “al final de cuentas” terminaría adelgazando el presupuesto que destina a las corporaciones policiales de los municipios.

Lo anterior, añadió, sin “tomar la responsabilidad” en tareas como ser primer respondiente en los hechos delictivos que atiende. Caso que implicaría a la Guardia Nacional en Guanajuato.

“Hacen rondines que no sirven para prevenir que se cometan crímenes y tampoco nos sirven para investigarlos; lo que no se está haciendo es la investigación. Una de las razones es que no quieren tomar la responsabilidad de ser primer respondiente. O sea, quieren las facultades, quieren el dinero, pero no tomar la responsabilidad de lo que esto significa”, dijo.

Morera Mitre advirtió también que sólo una tercera parte de los integrantes de esta corporación cuentan con su Certificado Único Policial. Este avala que cuenten con su formación inicial, controles de confianza y hayan acreditado sus exámenes de habilidades y destrezas.

