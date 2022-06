El presidente afirmó que la Guardia Nacional ha demostrado ser “ejemplar” y que se rige por el respeto a los derechos humanos

Ciudad de México.- Durante el evento por el tercer aniversario de la Guardia Nacional ( GN ), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que esta es una corporación de seguridad íntegra y que respeta los derechos humanos, por lo que no hay por qué tenerle miedo.

Durante la ceremonia, llevada a cabo en las instalaciones del Colegio Militar, el mandatario nacional destacó que el accionar de la GN “ha sido ejemplar”.

“Es más lo que ha aportado a la paz, a la tranquilidad, al progreso del país que lo que ha significado como obstáculo, rémora al desarrollo de México”, apuntó.

Recordó que es el presidente de la República el comandante en jefe de las fuerzas armadas, incluida la Guardia Nacional, por lo que “si el presidente no tiene afanes represivos, si el presidente considera que la paz es fruto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, pues no hay nada de qué temer”, explicó.

“Si no hay la orden de reprimir al pueblo, no hay nada qué temer y estoy convencido de que los gobiernos en el futuro van a ser gentes sensibles, que cada vez van a profesar amor al pueblo, más amor al prójimo”, añadió.

Pide incorporar la Guardia Nacional a la SEDENA

El presidente reiteró que se debe fortalecer a la institución con el fin de que permanezca. Por ello, recordó que enviará al Congreso su iniciativa de reforma para adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Se cuestiona con el argumento de que no se debe de militarizar la Guardia Nacional. Sí se pone por delante el respeto a los derechos humanos, pero debe también valorarse que nuestro Ejército tiene un origen peculiar, no es como otros de otros países del mundo”, apuntó.

Aseguró que el Ejército mexicano ha sido incorruptible, y los calificó como “pueblo uniformado”.

“No se ha corrompido el Ejército en tiempos en los que imperaba la corrupción. Los generales del Ejército mexicano no pertenecen a la oligarquía, por eso digo que no es lo mismo a otros países. El soldado es pueblo uniformado”, dijo.

Por último, López Obrador externó su deseo para que la Guardia Nacional perdure, y no sea eliminada en posteriores administraciones.

“Que sea una institución que dure siglos como las guardias nacionales en otros países que ya llevan siglos desde que se fundaron”, conlcuyó.

