La seguridad en el estado preocupa a todos los sectores de gobierno, sobre todo ante la permanencia del Ejército mexicano en las calles

Guanajuato.-

Guanajuato.- En varios municipios preocupa la falta de recursos para capacitaciones y equipo de los elementos de seguridad. Esto, especialmente ante la posible permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028. Algunos, consideran reducir presupuesto a otros programas para mantener fuerte a sectores policiales. Por su parte, Malú Micher consideró que es importante primero ‘limpiar’ internamente las Secretarias de Seguridad de la corrupción antes de otorgar recurso público en su fortalecimiento.

Clama Ale Gutiérrez por regreso del Fortaseg

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos consideró más urgente el regreso del subsidio para el Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg) a los municipios, que la permanencia del Ejército mexicano en las calles.

Mientras la propuesta de mantener a la SEDENA hasta 2028 se discute en el Senado, Gutiérrez Campos afirmó que la coalición de gobernantes municipales acordó esa postura durante su última reunión, realizada el 23 de septiembre en León. Esto en su calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y coordinadora de Alcaldes de Acción Nacional.

“Ese es el verdadero tema que nos preocupa. Porque para poder tener policías fuertes anteriormente recibíamos este recurso y servía para equipamiento, capacitación y en algunos municipios había fondos para pagar salarios. Hoy hay municipios que no pueden con recursos propios seguir teniendo ese nivel y muchos le bajaron completamente a lo que tenían de seguridad porque dejó de existir este fondo” , declaró.

Gutiérrez Campos destacó que en el caso de León, que ha podido sostener su programa de seguridad con recursos propios. Aunque destinándole el 80% de su presupuesto. En caso de volver a recibir el subsidio podría orientar lo actualmente destinado a capacitaciones y equipamiento. Hacia otras áreas que también abonen a la seguridad.

La alcaldesa también consideró que en caso de que se apruebe esa iniciativa, se tendrán que establecer reglas claras de coordinación entre dependencias, asegurando que en el municipio existe una buena dinámica de colaboración entre fuerzas de seguridad tanto federales como estatales.

“Yo espero que reconsideren a algunas cuestiones y reglas claras, si se llegara a aprobar. A efecto de que la participación sea de la manera más atinada. Hoy estamos trabajando de manera coordinada pero creo que hace falta mucho en materia de seguridad a nivel nacional” dijo al respecto.

Guanajuato: falta de recursos policiales procupa a autoridades

En Irapuato aunque el sector empresarial está preocupado por la inseguridad de la ciudad. No ha logrado superar el egocentrismo para trabajar en un proyecto común de seguridad que beneficie a todos, señaló el ex titular del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántar Soria.

El experto en seguridad sostuvo una reunión con los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Irapuato. En ella presentó el tema Civilidad policial vs Militarización. Reconoció que si se necesita la presencia del Ejército Mexicano en las calles, ésta debe de ser sólo por un tiempo. En una situación excepción y a la par fortalecer las policías municipales y estatales para que en un momento dado se pueda prescindir de los militares. Guanajuato: falta de recursos policiales inquieta a las autoridades ante la militarización.

“Hay mucha preocupación por la inseguridad de la ciudad, el estado y el país, hay ansia por encontrar algunas definiciones que de manera eficaz y pronta atiendan el tema de la seguridad y por supuesto se ve que la presencia de las fuerzas armadas, pueden temporalmente, excepcionalmente a la seguridad, lo que yo estoy planteando es que a la par se genere un proyecto de fortalecimiento para las capacidades locales, al municipio y estado, para que estos puedan de manera directa atender las demandas de seguridad tanto en la parte de prevención y en la parte de contención e impartición de justicia y con el tiempo estas puedan regresar las fuerzas armadas en los cuarteles como exige la constitución”, señaló Juan Miguel Alcántara.

Primero ‘limpiar’ internamente las Secretarias de Seguridad: Micher

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarera, aceptó que los municipios requieren más recursos para fortalecer sus corporaciones policiacas. No obstante, dijo que “primero se debe limpiar la casa” en Guanajuato: falta de recursos policiales preocupa si la policía continua actuando como hasta ahora lo hace.

Así lo señaló al preguntarle sobre el curso que lleva la iniciativa presentada por el PRI para extender las funciones de la Guardia Nacional hasta el 2028. Malú Micher dijo que: “en este momento como está el país, como nos lo entregó el PRI. No se merece la ciudadanía seguir desprotegida. No estamos hablando de que sea eterno. Estamos hablando de que mientras no se limpien las policías estatales. Las policías municipales, la Guardia Nacional tiene que seguir actuando como lo está haciendo”.

