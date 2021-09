Staff Correo

Guanajuato.- A través de una petición hecha al Instituto Nacional Electoral (INE), un guanajuatense solicitó que en su credencial de elector se le identifique no como hombre o mujer, sino que en ese apartado, aparezcan las siglas NB (no binaria).

En su cuenta de Twitter, Juan Fausto Martínez Martínez, originario de Celaya compartió parte del oficio que envió a Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE en donde expresa su petición para que se le asignen esta identificación.

“Juan Fausto Martínez Martínez persona mexicane, mayor de edad, auto adscrite ‘NO BINARIA’, con credencial para votar con fotografía con la clave de (…) amparo del artículo 8 constitucional, que consagra el derecho de petición, que en este momento se presenta por escrito, de manera pacífica y respetuosa vengo a pedir se me expida una credencial para votar con fotografía en la que se me asigne en lugar de sexo ‘H’ (hombre), el de ‘NB’ (No Binario)“, escribió en el documento.

Este oficio fue recibido el pasado 24 de septiembre en la junta local ejecutiva de Guanajuato; el joven dijo que espera que la respuesta sea positiva para que sume a la lucha de las personas no binarias en el país.

“Desde que tengo uso de razón siempre me sentí diferente a los demás y por diversas cuestiones y por las amistades decidí aceptarme abiertamente homosexual, pues era la expresión o término que en ese momento conocía pero que no me sentía encajar en esa expresión“, explicó en el mismo oficio.

De igual manera, expuso ante el Consejero Presidente del INE que no se siente ni pretende encajar en el género masculino, pues le “quedó claro que la sociedad con los calificativos peyorativos, me recordó que era todo menos hombre”.

Aquí el oficio:

Hoy entregué a la vocalia ejecutiva del @INEMexico escrito dirigido a @lorenzocordovav para que en mi credencial para votar se me identifique como persona no binaria.



Espero que la respuesta sea positiva lo cual sumará a la lucha de las personas no binarias en México. pic.twitter.com/zkniBmyuEJ — Fausto Martínez (@FaustoGlow) September 24, 2021

