GTO Leasing es un proyecto emblema del Isseg, pero va corto en su meta de inversión privada. Por lo pronto, la marca ya tiene un dueño: Remigio Francisco Álvarez Prieto, quien la registró de forma anticipada desde abril de 2019

Guanajuato.- El proyecto de inversión público-privada denominado por el gobierno estatal como GTO Leasing todavía no estaba constituido, pero su nombre y logotipo ya tenían dueño: Remigio Francisco Álvarez Prieto, un asesor financiero que figura como socio fundador de la empresa.

A escasos cinco meses de que el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato ( ISSEG ), aprobara la participación del organismo en el proyecto con una inversión topada en 247.5 millones de pesos del fondo de pensiones de los trabajadores del estado, Álvarez Prieto comenzó el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De momento, GTO Leasing opera con recursos del ISSEG. Aunque en julio de 2021 se escrituró una asamblea ordinaria para la integración de nuevos inversionistas, con la que reduciría su participación al 76 por ciento, esta aún no figura inscrita en los expedientes del Registro Público del Comercio.

Por lo pronto, GTO Leasing ya es una empresa proveedora del gobierno estatal que en agosto de 2021, se hizo acreedora a cuatro contratos de arrendamiento de vehículos por poco más de 190 millones de pesos, siendo hasta ahora su única operación generadora de ingresos.

Marca con un dueño anticipado

El Consejo Directivo del ISSEG aprobó la participación en la creación de la arrendadora financiera el 29 de diciembre de 2018, mediante el acuerdo XI-3-2018. La autorización de la Secretaría de Economía para el uso de la razón social GTO Leasing Services, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., fue obtenida el 6 de febrero de 2019.

Dado lo anterior, Remigio Francisco Álvarez Prieto solicitó el registro de la marca GTO Leasing por medio del despacho Larena, Trevilla, Fernández & Fábregas el 8 de abril de 2019 ante el IMPI, mismo que tendría vigencia a partir del 16 de abril de ese mismo año hasta el 16 de abril de 2029.

Pero no todo fue inmediato. El 4 de octubre de 2019 el IMPI notificó coincidencias con al menos nueve marcas existentes, tres de ellas registradas por el gobierno de Guanajuato, cuatro por Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V., uno por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) y uno más a nombre de un particular.

De acuerdo con documentos obtenidos por Correo, la abogada asignada por el despacho, Gisela Ramírez Muñoz, se encargó del litigio en el que se negaron las similitudes al argumentar que no había semejanza en grado de confusión.

“Todas y cada una de las marcas registradas coexisten pacíficamente, lo cual en el presente caso se ve sustentado cuando ninguno de los titulares de las marcas registradas presentó oposición respecto del registro de la marca GTO LEASING Y DISENO de mi representada”, aseveró en sus alegatos.

No obstante la extensión del proceso para conceder la propiedad del logotipo y nombre a Álvarez Prieto, el gobierno estatal y el ISSEG no advirtieron este registro que se realizó de forma paralela durante el proceso de constitución de la arrendadora y su presentación pública, aun cuando el título de registro de marca se entregó a Remigio Francisco Álvarez Prieto hasta el 24 de marzo de 2021.

Esta marca a la postre es utilizada por el Isseg para el proyecto GTO Leasing, desde su presentación oficial realizada el 21 de enero de 2020 con Álvarez Prieto como su propietario y a la vez socio fundador de la arrendadora.

Cuestionado al respecto, el director general del ISSEG, Ricardo de la Peña Rodríguez, sostuvo que aunque el registro primeramente fue realizado por este particular, ya debe figurar como propiedad de GTO Leasing, pero no pudo precisar más detalles.

“Es GTO Leasing el dueño. La empresa misma ya estaba creada ya (…) No, no, no, también ya pasa a ser parte de GTO Leasing (…) Pues al ser ya dueño GTO leasing… Reviso esa parte, no tengo ese dato, pero el dueño de la marca se actualiza”, sostuvo pese a que los documentos oficiales que indican lo contrario.

“Líder del proyecto”

De acuerdo con la trayectoria publicada en su perfil de LinkedIn, Remigio Francisco Álvarez Prieto laboró como Director de Cadenas Productivas Internacionales en Nacional Financiera (2001-2007), como Director de Desarrollo de Negocios Internacionales en Bancomext (2007-2013) y como socio director de SUPPLY Capital (2014-2019).

Desde abril de 2019, Álvarez Prieto se presenta como socio director de la empresa Bursamétrica Capital, la cual se ubica en la carretera México-Toluca número 5420 en el interior 404 en la colonia El Yaqui, delegación Cuajimalpa.

La constitución legal de la empresa GTO Leasing Services, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. se realizó el 30 de julio de 2019. Ahí Remigio Francisco Álvarez Prieto figura como socio con 1 mil acciones de la serie C, mientras el ISSEG colocó las 1 mil 999 restantes y asignando a cuatro de sus funcionarios como apoderados.

Funcionarios y apoderados legales de GTO Leasing:

Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez, director general Natalia Álvarez Rodríguez, secretaria particular Jaime Trejo Ávila, Subdirección General de Administración, Finanzas e Inversiones Juan Manuel Valtierra Alvarado, jefe del departamento fiscal Remigio Francisco Álvarez Prieto, socio minoritario

El 27 de agosto de 2019, Álvarez Prieto constituyó la Sociedad Civil Lorsan Business Development con el Registro Federal de Contribuyentes LBD190827P97, justo el mismo día en el que la organización Transparencia Mexicana fue invitada por el ISSEG para acompañar el proceso de levantamiento de capital privado de GTO Leasing Services.

La empresa Lorsan está ubicada en la Avenida Ciudad Universitaria número 286 en el interior 1 de Jardines del Pedregal, en la Álvaro Obregón de la misma Ciudad de México.

Correo pudo revisar las zonas en donde se encuentran los despachos de estas dos empresas para buscar a Remigio Álvarez, aunque no se tuvo éxito al momento de solicitar una entrevista. En el caso de Lorsan, el guardia encargado del servicio no reconoció el nombre, pero verificó vía telefónica con personal del lugar.

“Déjame preguntar”, señaló en primer momento, “Mira, me dicen que ahorita no se encuentra nadie, pero que me dejes tus datos y después se comunican contigo”, dijo la misma persona encargada de la seguridad del lugar. -¿Pero sí es aquí?-, se insistió, para lo que se dio una respuesta afirmativa.

De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, esta empresa fue dada de alta en el padrón de proveedores del estado de Guanajuato, dentro del trimestre del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, con Remigio Francisco Álvarez Prieto como su representante legal, pero a partir del 1 de julio ya no se encontró su registro alguno, ni contratos públicos.

Cabe resaltar que el registro de GTO Leasing Services en el padrón de proveedores del gobierno de Guanajuato fue justo el 12 de enero de 2021, y el 26 de enero fue dado de alta en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

El director general del ISSEG, Ricardo de la Peña Rodríguez, se refirió a Remigio Álvarez Prieto como “líder del proyecto”, que acompañó a la institución descentralizada como un servicio de consultoría, aunque no hay contrato alguno en los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Según explicó el funcionario, se apoyaron en “una consultora para hacer, primero el plan de negocios y la estrategia de creación de la empresa”. Al requerir dos socios en la misma acta, Álvarez Prieto se ofreció como fundador con una inversión 1 mil pesos.

“Simplemente lo que se hizo fue crear el vehículo de inversión como otros vehículos de propósito específico, que primero se crea el vehículo y después se invita a los socios. ¿Por por qué de esa manera? Bueno, pues de entrada lo que tienes es pues ya una sociedad aquí, es una SAPI de capital variable, Sofom entidad no regulada”, señaló.

Sostuvo que actualmente Álvarez Prieto no tiene participación alguna en la empresa, pues el Isseg adquirió sus acciones, como se habría convenido.

Bajo la lupa de Transparencia Mexicana

Fue hasta el el 27 de agosto de 2019, que el ISSEG solicitó el acompañamiento de Transparencia Mexicana, organización civil que observó los requisitos legales cumplidos, pero recomendó que la comunicación “sea más oportuna al momento de compartir la información” al ocasionar que el acompañamiento se desfasara por momentos.

“Hubo etapas del proceso de levantamiento de capital en las que el ISSEG compartió la información con Transparencia Mexicana posterior a los eventos que tuvieron lugar”, señalaron en las conclusiones del informe difundido en agosto de 2021.

Entre los procesos informados a destiempo señalaron la recepción del convenio de confidencialidad robusto; la entrega de Presentación Ejecutiva, Plan de Negocios y Acta Constitutiva de la Arrendadora Financiera a los potenciales inversionistas; y la recepción de Carta de Compromiso de Inversión.

Con relación a los supuestos de inversión planteados en el Plan Empresarial integrado por el ISSEG, Transparencia Mexicana recomendó al menos tres escenarios de inversión de cero participación de capital privado a uno moderado sin la meta del 50.5 por ciento de participación privada y otro con la meta cumplida.

“Transparencia Mexicana recomienda que la Arrendadora Financiera mantenga plenamente informada a la opinión pública de los rendimientos de capital que se obtienen de la inversión proveniente del Fondo de Pensiones de los trabajadores del Estado de Guanajuato”, indicaron.

Al inicio de su colaboración en este proyecto, Transparencia Mexicana recomendó al ISSEG que, dado que no existía un proceso formal para el proceso de levantamiento de capital, era importante establecer el alcance, términos de referencia y demás condiciones que deberían cumplirse para su desarrollo.

Entre los meses de febrero y marzo de 2021, el Director General del ISSEG, Ricardo de la Peña Rodríguez en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de GTO Leasing Services S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R., recibió las cartas de compromiso de inversión de los potenciales inversionistas.

A Transparencia Mexicana se le mostró la escritura pública 5828 de fecha 02 de julio de 2021 ante el Notario Público 3 Andrés Guardado Santoyo de Guanajuato capital, donde se Protocolizó el Acta de Asamblea General de Accionistas Ordinaria de fecha 21 de junio de 2021, en cuyo acto, se llevó a cabo el incremento en el capital social.

Con ese acto, el porcentaje de participación accionaria en capital fijo de GTO Leasing con el ISSEG seguiría en el 100 por ciento; la participación en capital variable sería del 75.9358 por ciento y en el capital social del 76.1904. Mientras el capital privado es del 24.06 y 23.8 por ciento respectivamente.

Cabe resaltar que ni en las oficinas del Registro Público de la Propiedad en el municipio de Guanajuato capital ni en la ciudad de León, se encuentra inscrita el Acta de la Asamblea con estas variaciones.

“Esto se puede deber a que el proceso se comenzó, pero realmente nunca se concluyó ni se inscribió. Si se inscribió, con la escritura y la boleta de inscripción se puede ver qué pasa con esa información, porque ahora lo busqué ya en Guanajuato, con el nombre y los derivados de Leasing, pero no existe ningún registro”, señaló una empleada del Registro Público de la Propiedad.

Al momento, el último acto registrado ante el Registro Público del Comercio data del 27 de enero de 2022, con la designación de José Senen Gómez Rosas, para ocupar el cargo de director administrativo de GTO Leasing, con poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y cambiarios.

Debut de ensueño: gana a la primera

La primera oportunidad para que GTO Leasing participara en una licitación llegó el 23 de julio de 2021, un mes después de que se protocolizó el acta de asamblea de accionistas en la que se autorizó aumentar el capital social mediante una nueva aportación del ISSEG y la admisión de los nuevos socios con sus respectivas contribuciones.

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) fue la que convocó a las empresas interesadas en la contratación del servicio integral de arrendamiento, administración y monitoreo de 305 vehículos, para equipar a diversas áreas del gobierno estatal.

El 3 de agosto se llevó a cabo la junta de aclaraciones con la presencia de cinco posibles proveedores: Chevrolet del Parque, Autocom Nova, Total Leasing Service, Oxidrógeno y GTO Leasing, en esa ocasión representada por la jefa de Control de Bienes Muebles del ISSEG, Mary Diana Tinoco Sotomayor.

Le facilitan requisitos

Aunque las bases establecían que los licitantes sólo podrían ofertar vehículos en color gris, plata o blanco, durante la junta de aclaraciones GTO Leasing pidió reconsiderar ese requisito y ampliar la gama de color, arguyendo que había escasez que de autos a nivel mundial. Su propuesta fue aceptada, por lo que se permitió incluir modelos en negro, azul, arena y crema.

GTO Leasing también solicitó aumentar la distancia estipulada para la ubicación de los talleres para el mantenimiento a los vehículos, ya que en las bases se establecía que debían estar en un radio de 100 kilómetros de su sitio de adscripción. Esa petición también fue aceptada, y la distancia se amplió en 150 kilómetros.

La representante de GTO LS indagó sobre qué opciones había para entregar la constancia de situación fiscal sobre las aportaciones patronales al Infonavit. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios accedió a aceptarle una carta en la que manifestara que no tenía adeudos de esa naturaleza, bajo protesta de decir la verdad, para que no tuviera que entregar la constancia de situación fiscal.

Los representantes de las otras empresas también solicitaron flexibilizar algunos requisitos, pero el Comité en todos los casos se negó a hacerlo.

A la siguiente semana se conoció que cinco empresas inscribieron sus propuestas:

EMPRESA PROPUESTA Automóviles CGE Zacatecas 156.2 mdp Oxidrógeno 195.8 mdp Corporativo Ubícalo 196.9 mdp LUMO Financiera del Centro 162.8 mdp GTO Leasing Service 192.8 mdp

El 12 de agosto, antes de emitir el fallo, el Comité de Adquisiciones informó que tres de los cinco licitantes incumplieron con alguno o varios requisitos técnicos y/o administrativos, por lo que sus propuestas serían desechadas. Sólo se considerarían las de Oxidrógeno y GTO Leasing, al ser las únicas solventes.

Al momento de seleccionar al ganador, el comité se decantó por la oferta más baja, que fue la que presentó la arrendadora que constituyeron el ISSEG y sus socios. Así se hizo de su primer contrato, por un monto de 192.8 millones de pesos… el único hasta hoy.

