El gobierno de Guanajuato busca incrementar su participación en proyectos de infraestructura o emprendimiento como ‘GTO Leasing’

Fernando Velázquez

León.- Tras su lanzamiento, el ‘GTO Leasing’ actualmente da a sus inversionistas un rendimiento mucho mayor al 4.5 por ciento, según dijo el gobernador, Diego Sinhue. Esta sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) para arrendar vehículos, en el que participa el gobierno estatal como accionistas, también implicó 500 millones de pesos de capital privado.

El ‘GTO Leasing’ es uno de los proyectos de infraestructura o emprendemiento de negocios en que el gobierno de Guanajuato busca emular lo realizado en Singapur, al acrecentar su participación como accionista.

Lee también: Defienden ‘Guanajuato Leasing’: “fortalece al ISSEG”; habría dividendos a medio año

Diego Sinhue en su participación en el foro “Integridad para los negocios”, organizado por la Coparmex León, explicó que por la caída gradual en el precio del petróleo -uno de los principales ingresos de la hacienda federal-, las participaciones que entrega la Federación a Guanajuato y al resto de las entidades continuarán a la baja año tras año. Esto más allá del presente sexenio y sin importar qué partido gane las elecciones presidenciales del 2024.

Por lo anterior, indicó que urge que tanto estados como municipios crezcan sus ingresos propios.

Por tanto, el gobierno apostaría por utilizar recursos del fondo de pensiones del ISSEG, el cual es de unos 30 mil millones de pesos, para incursionar en proyectos que generen mejor rendimiento que las cetes u otros instrumentos financieros.

Accionista en Puerto Interior 2

También adelantó que el Gobierno del estado será accionista del Puerto Interior 2 en Celaya, invirtiendo sus 50 hectáreas que tiene en el terreno donde se llevará a cabo el proyecto.

“Anteriormente, la idea del pasado era que fon tal de que hicieras el parque intermodal, yo te dono a ti esas tierras a ti empresario, haz el negocio y el estado ganaba que abría una nueva empresa y generaba empleos. Eso ya se acabó en Guanajuato. ¿Quieres hacer el parque intermodal? Guanajuato es dueño de estas tierras y voy de socio en el parque intermodal con lo que valen las tierras”, explicó.

El mandatario estatal también informó que el Estado también se hará cargo de la autopista Silao – San Miguel de Allende. Esto para que, eventualmente, otorgue ingresos para las arcas estatales, como lo hace la carretera Silao – Guanajuato, que genera cerca de 200 millones de pesos al año.

Con base en ello, el fondo de pensiones podría llegar a los 50 mil o 60 mil mdp y extendería la certeza de la prestación más allá del 2082, periodo que actualmente garantiza.

Puedes leer: GUANAJUATO LEASING: EL ATORÓN DE UN EXPERIMENTO

Diego Sinhue indicó también que la idea es que, en un futuro, los propios guanajuatenses puedan ser accionistas en estos proyectos donde participa el Gobierno del estado.

Sin embargo, también advirtió que la corrupción podría echar a perder este modelo para el fortalecimiento de los ingresos propios.

“Este modelo créanmelo que es el futuro de este país, no habrá petróleo que alcance. Entonces, si no generamos modelos de negocio donde el estado sea socio, no habrá viabilidad en el futuro de este país; pero también ojo, todo esto se puede echar a perder en dos segundos si hay corrupción, si hay corrupción ya valió gorro este proyecto”, dijo.

Te puede interesar:

LC