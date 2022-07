Lugo de que les cancelaran un concierto, el Grupo Firme visitó la Casa Blanca, donde sorprendieron a los empleados con un mini concierto

Redacción

Estados Unidos .- Con un mini concierto, el Grupo Firme sorprendió a los trabajadores de la Casa Blanca de Estados Unidos.

La agrupación musical encabezada por Eduin Caz, viajó al país del norte por una gira de conciertos y estaba por presentarse en Washington D.C. cuando les cancelaron de forma imprevista el concierto.

“Gracias nuestra gente de Washington, les repondremos ese concierto. No estuvo en nuestras manos la cancelación del evento. Ya que aquí estamos en la ciudad; pero no pudimos llevar acabo ese gran concierto. Se los repondremos y mejor primero Dios. Los que tenían su boleto no se preocupen tienen preferencia para cuando regresemos”, escribieron en su Instagram oficial con imágenes en el Capitolio y en la Casa Blanca.

Lee también: Fallece a los 83 años la primera actriz Marta Aura

Llevan la música a la Casa Blanca

Luego de la cancelación del concierto, el Grupo Firme se dio una vuelta por la Casa Blanca, sede del gobierno federal de Estados Unidos. Una vez ahí, además de tomarse varias fotos, se metieron hasta la cocina y les cantaron a los empleados.

Estos se llevaron una muy grata sorpresa. En su Instagram la banda mexicana grabó el comento en el que interpretaron “Yo ya no vuelvo contigo”, entre cacerolas y sartenes. También se escucha que a todo pulmón Jhonny Caz grita “Y vivan los latinos”.

Grupo Firme en la Casa Blanca Foto: especial

Su gira comenzó con su concierto a la ciudad de Los Ángeles el pasado 28 de mayo. Próximamente, se presentarán dentro de la ciudad de Atlanta el 23 de julio y terminarán su gira el 3 de septiembre en Houston, Texas.

MJSP