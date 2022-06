El Grupo Eterna Juventud no sólo es famoso en la ciudad, sino que ha visitado países como Colombia y Perú en sus presentaciones

Miguel Juárez

León .- El Grupo Internacional de Danzón ‘Eterna Juventud’ inició con solo dos personas: Juan Velázquez Sandoval y Lourdes Álvarez aproximadamente en 2018. Desde entonces, con el tiempo el grupo ha ido tomando más y más fuerza, pisando no solo escenarios de toda la ciudad, sino hasta de países como Colombia y Perú.

Desde hace más de 9 años, Don Juan Velázquez Sandoval, director del Grupo Eterna Juventud, encontró en el danzón, a sus 65 años de edad, una forma de mantenerse sano. A su vez, de mejorar la salud de otros adultos mayores.

En los últimos meses, los grupos de danzoneros han intensificado su actividad en presentaciones comunitarias artísticas, eventos y plazas públicas. Desde hace años, para él, León ha sido una de las ciudades más importantes en la práctica del danzón. “Es una de las cuartas plazas más importantes en todo el país”, señaló.

Buscan revivir el ritmo en los adultos mayores

Si bien el Grupo Eterna Juventud tenía ya cierto tiempo, fue durante la época más álgida del COVID que, tras un afortunado accidente, encontró que a los adultos mayores no les gustaban las activaciones que hacían en las deportivas. Ellos preferían el baile.

“Era muy difícil que la gente, más aún que los adultos mayores, se activaran. Eso de que hicieran aerobics, que saltaran y todo. Siempre nos decían me duele la rodilla, me duele esto, me duele lo otro. Todavía ni hacían nada y ya les dolía” dijo Velazquez.

Así fue donde, en una ocasión, cuando iba a poner música para los ejercicios y activaciones que realizaba junto a su pareja Lulú, se equivocó de memoria y puso la del danzón, que practicaba con el grupo. “Entonces las personas que estaban ahí, en ese momento dijeron: ándele esas sí”

“Yo les dije ok, espérenme tantito. Agarré un aro y le dije póngase usted allá y uno acá. Traíamos aros muy grandes, para que precisamente no hubiera ese acercamiento. Con ello, empezamos a hacer los pasos básicos del danzón, que es un cuadro. Porque bien lo dicen, que el danzón se baila en un ladrillo.”

La gente se empezó a movilizar y poco a poco el grupo fue creciendo. Hasta el grado de conformar recientemente un Comité de Danzoneros de León, entre las escuelas y grupos más importantes.

Como es conocido esperan imponer un récord con el mayor número de personas bailando al mismo tiempo. En sus últimas oportunidades han conjuntado ya a más de 300 parejas.

Desde niños, jóvenes y adultos se han acercado interesados a aprender. Aunque hay una cierta moralidad alrededor del danzón, invita a todos a acercarse, pues han tenido muy buenos resultados.

Las clases son los martes y los jueves de 3:00 a 5:00 p.m. en la COMUDE. También en el parque Hidalgo, de 2:00 a 4:00. Los miércoles en la Plaza Expiatorio con clases a las 5:00 p.m. y las presentaciones a las 6:00 p.m.