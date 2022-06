El pintor Agripino Aguilar Negrete expuso varias de sus obras en el museo de la ciudad; en sus pinturas retrata a personajes cotidianos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Con más de 30 años de trayectoria, el pintor Agripino Aguilar Negrete, expondrá la colección de pinturas titulada “Personajes Salmantinos” en distintos foros.

Desde los 8 años supo que la pintura era su más grande pasión. Su madre había sido pintora y aunque no la conoció, decidió dedicarse a esta actividad como un homenaje. No obstante, tardó varios años en dedicarse de lleno a la pintura y para ello renunció a su trabajo en la refinería local.

Agripino Aguilar ha representado cientos de sus obras en diversas exposiciones. Desde el año 2000 inició un proyecto solicitado por una persona de la cual se reservó el nombre.

Foto: Yadira Cárdenas

Fue así como comenzó a pintar en óleo a los personajes más representativos de Salamanca como: comerciantes de antaño, personas en situación de calle, artistas callejeros, entre muchos otros. Así terminó más de 55 pinturas, las cuales son parte de los “Personajes Salmantinos”.

Representa la esencia de la cultura salmantina

Con estas pinturas el artista ha mostrado parte de la cultura salmantina en otras partes del país; recientemente en San Miguel de Allende. Además de pintar, imparte clases en la Casa de la Cultura; su intención es impulsar a sus alumnos a perseguir sus sueños.

Foto: Yadira Cárdenas

“En ocasiones es la misma familia la que frena el talento de sus hijos, porque les dicen que esto no les va a dar para comer y tienen que dejar de lado sus sueños, les cortan las alas y los alejan de la cultura. Se dedican a otras actividades que no los llenan y que pueden resultar contraproducentes; así que debemos dejarlos volar y apoyarlos, yo tengo tantos años dedicados a la pintura y no me he quedado sin comer”.

El pasado viernes expuso varias de sus obras en la Casa de la Cultura de Salamanca, pero se espera que tengan un espacio en el museo de la ciudad.

