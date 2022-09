El gobernador de Texas Greg Abbott emitió una orden para considerar como terroristas a los cárteles mexicanos

Redacción

Estados Unidos.- El gobernador de Texas, Greg Abbott emitió una orden ejecutiva para que los cárteles mexicanos ahora se consideren como organizaciones terroristas. Esto incluye medidas para que las corporaciones policiales de Texas realicen operaciones para detener la actividad delictiva.

“El fentanilo es un asesino clandestino, y los texanos son víctimas de los cárteles mexicanos que lo producen e importan…Texas está dando un paso al frente para sacar a estas pandillas y drogas mortales de nuestras calles”, concluyó Greg Abbott en su mensaje de redes sociales.

I also sent a letter demanding the Biden Admin. classify Mexican drug cartels operating in Texas as terrorist organizations.



Texas is stepping up to get these gangs & deadly drugs off our streets. pic.twitter.com/nhfeVo2ESm