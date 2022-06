Los fotógrafos y narradores del Callejón del Beso irán a Fiscalización para exigirle a su titular una solución al conflicto que lleva 8 días

María Espino

Guanajuato.- A 8 días de que estalló el conflicto en el Callejón del Beso, Dirección de Fiscalización no ha dado solución al tema por lo que los afectados amagaron con buscar personalmente a su titular para que resuelva el tema.

El problema se originó entre fotógrafos, narradores y algunos locatarios del Callejón del Beso con la propietaria de la casa en la que se ubica el “Balcón de Ana”.

Juan Rocha, uno de los fotógrafos que operan en ese callejón, aseguró que el director de Fiscalización, Alejandro Barbarino desde el pasado lunes quedó de darles fecha para reunirse con las partes afectadas y establecer un nuevo reglamento; pero hasta el momento no hay respuesta.

Más información:

Además comentó que el problema persiste. Acusó a Norma Luz Gámez, propietaria del inmueble donde está “El Balcón de Ana” de salir a la calle y gritar a los turistas para que entren a su local. Lo cual dijo no tiene permitido hacer, aparte de que se ‘escucha mal’. Incluso agregó que parece que están en las fondas del Mercado de Gavira.

“La señora (Norma) sigue haciendo de las suyas; la verdad no entendió…Entonces sí nos gustaría que le metiera presión Fiscalización para que ya se arreglara este asunto, pues la señora no entiende la verdad; entonces necesitamos que ya lleguemos a un arreglo, si no esto va a seguir igual… Sigue presionando a la gente (turistas) en la parte de abajo (acceso) y gritando en la parte de arriba y provocándonos a nosotros…Claramente le dijeron que no puede estar gritando porque pues se oye molesto, haga de cuenta que ya estamos como en las fondas de Gavira”.

Fiscalización no da la cara

El quejoso reconoció que Barbarino Sosa dialogó con los fotógrafos y narradores y les comentó que habló con la señora Norma, pero no les explicó que fue lo que acordaron. Solo les mencionó que se efectuaría una mesa de trabajo. No obstante, no precisó fecha ni ha enviado a inspectores.

“A nosotros no más nos dijo que había platicado con la señora (Norma Luz Gámez), pero no nos dijo la realidad de que le había dicho, nada. Nada más nos dijo que iba a hacer una mesa de trabajado para llegar a un arreglo y ver un reglamento para trabajar cada quien…No se ha llevado a cabo y esto ya urge porque siguen las cosas casi, casi igual y no se ha compuesto todo esto…Inclusive nos dijo que no pasaba de esta semana, pero ni siquiera se ha acercado a nosotros, no ha mandado sus inspectores para que nos digan para cuando tal fecha, nada”.

Fotógrafo del Callejón del Beso Foto: María Espino

Ante la nula acción de la dependencia, Juan Rocha comentó que el domingo se volvió a registrar otro percance con Norma Gámez y anticipó que este lunes se juntarán todos los afectados para ir a la Dirección de Fiscalización a exigir solución.

Aseguran que sí se revisa el tema

Mientras la autoridad municipal a través del área de Comunicación Social, informó que ya entablaron un diálogo las partes afectadas con Turismo, Desarrollo Urbano y Fiscalización y que llegaron a acuerdos.

Además, aseguraron que no se han registrados conflictos, mientras que los fotógrafos y narradores indican lo contrario.

MJSP