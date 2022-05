Fotógrafos y comerciantes reparten agresiones y amenazas en el Callejón del Beso, lo que ha espantado a los turistas

María Espino

Guanajuato.- Entre agresiones verbales, físicas e incluso amenazas de muerte, estalló un conflicto en el emblemático Callejón del Beso entre fotógrafos, locatarios y narradores de leyendas contra la propietaria de “La Casa de Ana”, en cuyo balcón los turistas que llegan a Guanajuato capital buscan tomarse la foto del recuerdo. Sin embargo, esto no ha provocado más que los turistas que acuden al callejón se lleven una decepción y una mala imagen de la ciudad.

Comerciantes de este importante callejón señalaron que se trata de un problema de años; pero que desde hace año y medio, se ha acentuado debido a que la dueña del inmueble, Norma Luz Gámez Moncada, quiere acaparar el turismo. Ella motivaría que los viajeros ingresen a su negocio, le paguen por tomarse una fotografía con su celular y aparte paguen por una fotografía profesional. Esta situación que ha propiciado el enfrentamiento con tres fotógrafos que trabajan en esa zona desde hace más de 30 años.

“La señora Norma Gámez, ella en si está haciendo una huelga, cerró el balcón el día de ayer (sábado) porque según esto es agredida por fotógrafos. En si las agresiones vienen del lado de ella, ya que se agarra de que es mujer; ellos son fotógrafos que realmente tienen mucho tiempo trabajando. Aparte se me hace injusto porque la señora sólo quiere que entren a su negocio y pues también la gente tiene que entrar a los demás negocios a consumir”, señaló uno de los comerciantes.

Juan Rocha Parra y Mauro Lara Álvarez, dos de los fotógrafos que trabajan afuera del Callejón del Beso , aseguraron que en la Dirección de Fiscalización municipal conocen el conflicto. Incluso mencionaron que los policías preventivos que suelen vigilar el área han presenciado algunos enfrentamientos y han escuchado testimonios de turistas quienes han declarado haber presenciado cuando Norma Gámez amenazó de muerte a un fotógrafo. De esta situación aseguraron tener pruebas de audio y video que mostraron ante el Ministerio Público, pero no se ha hecho nada.

“La señora, la dueña del balcón del lado izquierdo, ella tomó esa decisión (cerrar) porque nosotros tenemos 30 años trabajando aquí y ella comenzó a tomar fotos desde febrero del año pasado. A partir de ahí, comenzamos a tener muchos problemas con ella. Su giro de ella es tienda de artesanía de recuerdos y se le ocurrió echarnos competencia a nuestro trabajo sin permiso. Ella nos ha querido correr de una forma u otra porque nos pone en contra del gobierno”, aseguraron.

Por ello hicieron un llamado a la autoridad municipal para que tomen cartas en el asunto, pues señalaron que es desgastante el conflicto que tiene con Gámez. Sostuvieron que ella no tiene permiso para la actividad de fotografías, mientras que ellos dijeron contar con los permisos para trabajar en ese callejón como fotógrafos.

“A mí me amenazó de muerte, a mí y a mi hijo. Inclusive tenemos grabaciones en donde tenemos testimonio de unos turistas que vieron todo y ellos cuando vino la policía dieron su testimonio de lo que vieron”, revelaron.

Periódico Correo tiene dicho video en su poder, en el que, efectivamente, visitantes lamentan el conflicto, señalan la mala imagen que eso genera y comentan la mala impresión que se llevaron de su visita a Guanajuato capital.

Agresiones físicas y amenaza de muerte

Incluso narraron que el esposo de la señora Gámez y otros de sus trabajadores ingresaron al local de los fotógrafos y golpearon a un fotógrafo de nombre Celso Lara de 62 años de edad, por lo que varios de los locatarios sostuvieron que las agresiones hacia los fotógrafos son de parte de Norma Gámez.

“Ella llegó a amenazar de muerte a uno de los fotógrafos, no sé si mandó o, en si pues se vio que mandó a gente, a su esposo, a su hijo, a otros de sus trabajadores, a golpear a un señor de los fotógrafos que es mayor de edad. Es ilógico hasta donde llega su avaricia”, expresó una de las locatarias.

El conflicto llevó a que la tarde de este sábado, Norma Gámez, como dueña del inmueble en donde está el balcón de Doña Ana, decidió cerrar el acceso y colgó una manta roja con negro desde lo alto de la finca en protesta por la situación y ante la nula acción por parte de autoridades para atender el tema.

“Fiscalización saben, ya también ha venido varias veces la policía por lo mismo que ella les habla y les dice que ella es agredida, se hace la victima; que sus trabajadores son agredidos cuando es al revés. He llegado a ver que una de sus trabajadoras se ha burlado de los trabajadores, desde arriba les empieza a insultar y sinceramente eso no va”, comentó otras de las vendedoras de artesanías de la zona.

Además comentaron que varios turistas se han quejado de que la señora Gámez atrae a los visitantes con engaños, pues les dice que subir al balcón es gratis, sin embrago una vez que suben les cobran 50 pesos por fotografía, situación que aseguraron ha molestado a muchos que se han ido con una mala imagen.

“Creo que todos (locatarios y fotógrafos) ya tienen una queja de ella, por lo mismo de que quiere que la gente solamente entre a su local, se la pasa todo el día diciendo que pasen, a nosotros nos tapa la entrada de nuestros negocios, difama a los fotógrafos ante los turistas; han bajado turistas que se quejan de que les dice que es gratis y cuando se asoman al balcón les cobra”.

Juan Rocha Parra y Mauro Lara Álvarez, dos de los fotógrafos del Callejón del Beso.

Norma Gámez acusa de amenazas contra ella y contra sus empleados

Por su parte, la señora Norma Gámez señaló acoso y violencia contra el personal del balcón de Ana, haciendo énfasis en que los fotógrafos acosan a las mujeres trabajadoras. Comentó que las autoridades municipales y el Ministerio Público conocen el pleito y que existen denuncias por intento de homicidio bajo el número de carpeta de investigación 17345/2022, otra por amenazas con número de carpeta 78299/2021 y una más, archivada, levantada en la Unidad de Atención a la Mujer con número de carpeta 93524/2021.

“Hay una denuncia por intento de homicidio por parte de ellos (fotógrafos) en contra de una gente de mi personal y está corriendo esa denuncia. Son ocho varones fotógrafos que tienen años hostigándome. Tengo sobrenombres. En una ocasión uno de ellos me dijo que quitara la fotografía y me escupió. La última vez abrí mi balcón porque lo había cerrado a fotografías externas y les dije que no quería faltas de respeto a mi persona, porque tengo denuncias a mi persona y graves”, comentó Norma Gámez.

Dijo que poco antes de Semana Santa tuvieron una reunión con autoridades municipales en la que llegaron a ciertos acuerdos para poder trabajar. Sin embargo estos no se cumplieron, y el sábado se suscitó otro enfrentamiento que detonó el cierre del balcón.

“Ellos condicionan su fotografía al ingreso a los bacones; decían que si va a pasar a los balcones, la fotografía le cuesta 100 pesos: cincuenta la primer fotografía, que es abajo, y la segunda es arriba, y cuando termine aquí estamos abajo, ya está pagada su fotografía. Yo hablé con ellos, me dijeron que yo debo conformarme con los 50 pesos que me dan, que para que quiero más dinero”, mencionó.

Norma Gámez reconoció que ella no cuenta con un permiso para trabajar tomando y vendiendo fotografías. Sin embargo, dijo que ella es regulada por Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Hacienda; y concluyó que al estar dentro de su propiedad no le pueden decir nada. Dijo estar dispuesta a negociar, pero si no se llega a acuerdos, entonces el inmueble permanecerá con la lona roja con negro.

“Que se comuniquen con nosotros; ellos tienen mi número de teléfono siempre lo han tenido, estoy esperando que se comuniquen si quieren hacer una negociación, pero ya tiene que ser sobre la mesa y con abogados”, acotó Gámez.

También indicó que si a la autoridad municipal le interesa, serán ellos los que la busquen.

“Entiendo que mi inmueble tiene tal peso que al municipio no le conviene tener un inmueble de esta envergadura en la condición en que esta ahora; enlonado en señal de no estar de acuerdo con lo que ellos (autoridad) están permitiendo”, concluyó.

Fotos: Correo

