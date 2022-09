Sorprendido por la respuesta de la SICOM sobre formalización de ‘La Panorámica’, alcalde de Guanajuato aseguró que atenderá el asunto personalmente

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña afirmó que desde hace dos años se ha hecho la petición para que el Estado ceda al municipio el control de la carretera panorámica. Aseguró que se cuenta con los recursos para darle atención a la vialidad.

Lo anterior, luego de que el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, Tarcisio Rodríguez Martínez afirmó que no ha habido una petición formal del municipio para que se entregue dicho tramo carretero al municipio. No obstante, dijo que la intención resulta factible.

Tal vez la solicitud se traspapeló: Navarro

Sorprendido sobre el tema, el alcalde señaló que “si el secretario dice no hay petición, no hay petición”. Aunque después manifestó: “no sé por qué no lo tiene el secretario [la solicitud formal]. A lo mejor se traspapeló en la oficina de nosotros. Estaremos muy al pendiente de eso. No sé de veras si no está enterado, pero es una petición que tenemos desde hace más de dos años. Lo vamos a revisar nosotros y por supuesto que tenemos para atender el mantenimiento de la carretera panorámica, por eso la estamos pidiendo”.

Foto: María Espino

Quitarían autos abandonados y verificarían venta de droga

De acuerdo con datos de la SICOM, en este año se destinaron 3 millones 154 mil 184 pesos para acciones de conservación rutinaria de la carretera Panorámica. Además de sostener que se cuenta con la capacidad económica para la atención de la vialidad, Alejandro Navarro dijo que es necesario atender la problemática de los vehículos abandonados y sobre todo porque se tienen detectadas casas y bodegas en donde se vende droga, por lo que se requiere tener mayor vigilancia en la zona.

Foto: María Espino

Formalización de La Panorámica

Adelantó que en diciembre de este año se podrían adquirir seis patrullas más y para el 2023, se buscaría contratar 15 elementos de vialidad, pues no solo se busca dar vigilancia a la carretera panorámica, sino a varios puntos de jurisdicción estatal como Cerro Trozado, Pueblito de Rocha y una parte de Tepetapa.

Foto: Gilberto Navarro

Se prevén aumentos en tarifas

En otro tema, el presidente municipal de Guanajuato, afirmó que en la integración de la Ley de Ingresos para el 2023, se apegará a la recomendación de incremento del 5% en tarifas y cuotas.

El primer edil señaló que para ello se llevará a cabo un análisis, a fin de que no haya incrementos en donde no se considere necesario, a fin de no afectar la economía de los capitalinos.

“Y de ahí en más al 5 por ciento, ahora el tema es que hay una inflación en el país de alrededor del 8 por ciento, entonces como quiera, vamos a salir raspados y como quiera vamos a salir perdiendo”, acotó.

