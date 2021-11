María Espino

Guanajuato.- Alejandro Saldaña informó que respecto a la solicitud al Gobierno del estado ceder la jurisdicción de la carretera Panorámica, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le dijo que “va a ver”.

La solicitud de jurisdicción tiene su razón en que el Municipio busca dar la atención que requiere a esta importante vialidad aunque no se destinen recursos para costear el mantenimiento de este acceso que presenta varias afectaciones.

En anteriores administraciones municipales también habían estado buscando obtener la jurisdicción del tramo carretero, pero por el alto costo que implica el mantenimiento también pedían que Gobierno del estado la entregara con el respectivo recurso para costear del mantenimiento.

Para esta ocasión, Navarro solicitó la jurisdicción sin el respectivo recurso.

“Me dice que va a ver, me dice: ‘pues le estoy metiendo dinero’. Pues sí ahora sí que métele a todo y no me la entregues, pero también el orden (…) La idea es que nos la dé sin el recurso, sin lana. Si nos puede dar un apoyo o nos puede dar algo de mantenimiento, pues feliz de la vida”.

Alejandro Navarro reconoció que en la carretera Panorámica existe mucho desorden e incluso comentó que Luis Ernesto Ayala, exsecretario de Gobierno del Estado, le solicitó meter orden esta vialidad a través de Ordenamiento Territorial, situación que, dijo, “resulta muy complicada” y lo ideal es “meter orden con Tránsito municipal”.

Finalmente dijo que no sabe aún cuánto sería la inversión que se necesita para la rehabilitación y mantenimiento de esta carretera, pues son varios kilómetros de vialidad en donde dijo “el mismo tema de orden nos va a generar algunos ingresos”, acotó.

