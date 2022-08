La Dirección de Fiscalización de Celaya realiza operativo encubierto tras el ataque en el bar ‘Los 3 Amigos’…

Luz Zárate

Celaya.- Tras el ataque ocurrido en el bar ‘Los 3 Amigos’, donde asesinaron a nueve personas, la Dirección de Fiscalización realiza recorridos en vehículos no rotulados con logos del municipio. Esto, para identificar los lugares que venden bebidas alcohólicas sin permiso.

Te puede interesar: Bares clandestinos en Celaya ‘abundan’ en la zona rural; Fiscalización pide denunciarlos

Así lo informó el director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud, sin embargo, no han identificado otros bares que funcionen de manera clandestina, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para que denuncie este tipo de establecimientos.

La Dirección de Fiscalización de Celaya realiza operativo encubierto tras el ataque en el bar ‘Los 3 Amigos’…

Agregó que el hecho de que Fiscalización no logre ubicarlos, no quiere decir que no haya, por eso están trabajando con camionetas sin rótulos para detectarlos.

Resultados de operativos en bares

La Dirección de Fiscalización de Celaya realiza operativo encubierto tras el ataque en el bar ‘Los 3 Amigos’…

Salvador Martínez Abud, agregó que como parte de los operativos ‘Zona Segura de Convivencia’, han hecho 78 dispositivos de revisión a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y han emitido 150 multas por diversos motivos, entre ellas por no contar con los permisos requeridos y por permitir la entrada a menores de edad.

Además, han clausurado 23 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, que no necesariamente son restaurantes y restauran-bar.

En los dispositivos les hacen saber a los propietarios que deben funcionar de manera correcta no solamente en cuestión de documentos, sino también que está prohibida la venta a menores.

El funcionario señaló que en Celaya existen 300 establecimientos con la licencia de bares y restaurantes en la zona urbana y en las comunidades, sin embargo, hay algunos que ofrecen servicio sin contar con el permiso de uso de suelo o con la licencia de alcoholes actualizada.

Lee también: Extorsiones obligaron a Juan Carlos a huir de Celaya; pero murió cuando cruzaba a…

“En las revisiones nos ha ido bien, ha habido buena aceptación por parte de los empresarios o los encargados de los establecimientos, de repente hay un poco de resistencia por parte de los comensales o los clientes…”, finalizó.

Más noticias:

MD