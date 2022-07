Protección Civil ha identificado 46 fincas en riesgo de derrumbarse, por lo que buscarán su reparación, pero de ser imposible serán demolidas

Carolina Esqueda

León.- La Dirección de Protección Civil identificó 46 fincas en riesgo de derrumbe dentro de sus inspecciones de trabajos preventivos ante la temporada de lluvias, de las cuales todas están ubicadas en colonias céntricas de la ciudad y la mayoría están dentro del catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ).

La totalidad de los inmuebles fueron detectados en las zonas de Barrio Arriba, San Juan de Dios, El Coecillo y Bellavista. El titular de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundiz, dijo que en su mayoría están deshabitadas. Incluso en algunas ya pueden verse espacios al interior con derrumbes.

“El común denominador es que están solas. Se mantienen en pie la fachada, las cornisas que son las que le dan lo estético, pero son altamente vulnerables. Estamos buscando fortalecer el acercamiento con el INAH para que los propietarios tengan acceso a las reparaciones de estas fachadas, ojalá podamos rescatar muchas de ellas para poder mantener este ícono histórico de la ciudad. Sin embargo, nuestro objetivo principal es proteger la vida de las personas”, afirmó Sánchez Abundiz sobre los operativos.

Foto: Carolina Esqueda

La Dirección de Obra Pública por su parte, informó que en los casos donde ya hay derrumbes parciales de fachadas se determina su demolición total. Esto por constituir un peligro tanto para peatones, casas vecinas y también para los automovilistas que circulan cerca.

Hasta el momento las demoliciones se han autorizado en las zonas del Coecillo y de San Juan de Dios, donde las casas estaban construidas con adobe y no resistieron el paso del tiempo ni la humedad.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos también informó que en las que se encuentran habitadas se han realizado trabajos sociales con el Sistema DIF. Hasta el momento, lograron que una pareja de adultos mayores aceptara la mudanza, luego de que los localizaron viviendo en una finca en ruinas.

“Se ha tenido un trabajo muy puntual por parte de Protección Civil y le he pedido a Tesorería que se coordinen sobre todo para acercarse a los propietarios y hacerlos conscientes. (…) No las podemos obligarlos a salir por la fuerza, es estar dialogando con ellas, dándoles alternativas y en el caso de los adultos mayores también interviene el DIF, buscar su red de familia para que se puedan ir a vivir con uno de ellos y en caso extremo de que no tengan, existen lugares donde los podemos resguardar”, puntualizó.

