Pénjamo .- Por problemas legales, amenazas y la falta de compromiso para desarrollar un evento totalmente familiar; integrantes de la Asociación Civil Pobladores Unidos por Magallanes, decidieron cancelar la cuarta edición del Festival del Mango. El evento que se realizaba en la comunidad de Magallanes, era capaz de aglomerar a 25 mil visitantes.

La Asociación Civil Pobladores Unidos por Magallanes dio a conocer, a través de un comunicado, la cancelación de la cuarta edición del Festival del Mango. El evento se organiza para atraer turismo; explotar los recursos naturales de la comunidad; y generar ingresos económicos para las personas que viven y trabajan en esta localidad.

Mediante el turismo, la Asociación Civil informó que en la última edición lograron atraer a la pequeña comunidad 25 mil habitantes, provenientes de manera principal de otros municipios del estado de Guanajuato. Esto posicionó el evento como un atractivo turístico a nivel estatal.

El Festival del Mango nació en esta localidad con el apoyo de los gobiernos Municipal y Estatal.

No cumplía condiciones

Para hacerse realidad, el comité organizador debía realizar un gasto de 280 mil pesos, para el pago de viáticos y combustible para los artistas; la alimentación de 680 personas que realizan diferentes tareas durante el evento (desde la limpieza de áreas comunes hasta la seguridad); impresión de la publicidad, la renta de los terrenos utilizados como estacionamientos, entre otros.

Para recuperar parte de la inversión, el comité organizador ofrecía 40 espacios disponibles para la venta de comida, con un costo de recuperación de 1 mil pesos por día para los comerciantes locales y 1 mil 500 pesos diarios para los comerciantes foráneos.

Sin embargo, la participación de los habitantes de la comunidad era poca pues de los 40 espacios disponibles, solo 10 estaban ocupados por habitantes de la comunidad.

“El objetivo principal es el beneficio económico de los habitantes de la comunidad y al no cumplirse esta misión, se concluye que no tiene razón de ser a llevarse a cabo el festival”, informó la Asociación Civil.

Amenazas y problemas legales

Antes de la suspensión del evento, un grupo de habitantes de la comunidad decidieron no registrarse y no realizar su aportación para la vendimia. Sin embargo, habían manifestado su intención de instalarse para la venta de sus productos y principalmente de bebidas alcohólicas.

Esto generó problemas entre los habitantes de la localidad e integrantes del comité organizador. “Este mismo grupo (de habitantes), promovió acciones legales contra los organizadores, mediante la amenaza y actuación de un abogado que se presentó ante miembro del comité organizador”, señala el comunicado.

“Por lo tanto, el comité organizador ha decidido no realizar el festival, para no incomodar a los visitantes con un altercado con este grupo; evitar posibles acciones legales, civiles y penales en contra de nosotros, y por qué no existen las condiciones suficientes para asegurar un evento de calidad, seguro y familiar”, concluyeron los organizadores.

