Afortunadamente no se registraron lesionados como consecuencia de la falla del juego en la feria de San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón.- Un juego mecánico presentó fallas durante la feria de San Francisco del Rincón.

El hecho se reportó por varios usuarios en redes sociales luego de que el teleférico dejó de funcionar y no pudieron avanzar. En ese momento se encontraban en el juego funcionando tuvieron que ser ayudados para poder bajar de él.

No se registraron lesionados como consecuencia de la falla. Sin embargo, el hecho causó la molestia de los presentes.

El hecho se registró la noche del lunes cuando el juego mecánico circulaba a las personas por un cable de cerca de 100 metros, mismo que se encuentra a una altura aproximadamente de cuatro metros.

Elementos de corporaciones de rescate tuvieron que acudir para apoyar al personal para que estos pudieran salir del juego y bajar.

Un total de ocho personas fueron apoyadas para salir, para lo que se apoyaron de una grúa, además de escaleras en el lugar.

El patronato de la feria del municipio dio a conocer que la mañana de este martes se volvería a realizar una revisión para detectar su existe alguna posible anomalía.

Agrega que el juego mecánico quedará inhabilitado por lo que resta del evento. Algunos usuarios de redes sociales criticaron el hecho que ocurrió con el juego la noche del lunes.

Lo dejan solo en concierto

El grupo musical Viento y Sol no se presentó a su participación en la Feria de San Francisco del Rincón, pero sí el cantante local que iba a abrir su concierto.

Aunque las personas que iban al concierto decidieron retirarse, Miguel Mendoza, conocido como el MM, decidió cantar por respeto al público que tenía: una persona. Después se fueron agregando.

Desde antes de que iniciara su presentación, Miguel ya sabía que el grupo estelar no iba a presentarse. No obstante, él no dudo en aprovechar la plataforma que se le otorgó, a pesar de que sus conocidos intentaron desanimarlo.

Cuando se subió al escenario solamente había un señor que vendía sus productos en el lugar, quien fungió como su público.

“A mí me entró el temor, pero tenía el compromiso conmigo mismo por la grandeza que llevo por dentro. Si quiere uno sobresalir, tiene que ir picando piedra. Qué bueno fuera que siempre hubiera mucha gente. Yo quise demostrar el profesionalismo y mi gusto por cantar. Y eso se tiene que demostrar, así haya una sola persona. También quiero agradecer a Guillermo Bustamante, el líder del sindicato de músicos”, comentó el MM.

Además de ser cantante es montador de zapatos: ambas actividades las comenzó a desarrollar desde que era niño.

Es fan de la música grupera y de mariachi. Algunos de sus grupos favoritos son Los Freddys, Los Muecas y Vicente Fernández, a quien les rinde homenaje en sus conciertos.

Tiene el sueño de escalar como cantante y llegar a grandes escenarios, por lo que aprovecha cada escenario que se le presenta.

El jueves se volverá a presentar a las 8:15 de la noche, fecha en el que se reagendó al grupo Viento y Sol.

