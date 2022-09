En la feria de San Francisco del Rincón participarán agrupaciones musicales como Cuisillos, Los Invasores, Fantasma, Los Acosta

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- El cartel de la feria de San Francisco del Rincón se filtró el pasado jueves en redes sociales, sin que previamente haya habido un patronato que lo definiera.

Un día después, el viernes, el Ayuntamiento aprobó en una sesión de 10 minutos al consejo del Patronato de la Feria que tenía que organizar el evento.

A favor del patronato votaron las fracciones del PAN y del Partido Verde Ecologista de México, mientras que en contra se manifestaron el PRI y Morena.

PRI critica proceso

A decir de Ricardo Carranza, miembro de la fracción del PRI, el voto en contra se debió a que se trató de un proceso desaseado.

“Nuestro voto en contra va por el desaseo que hubo para elegir al patronato y las formas que no fueron las correctas. Para las personas que integran el patronato, no es nuestro noto en contra, al contrario, agradecemos que se involucren. No es posible que ya estuviera negociado todo. Que ya estuviera anunciado a los grupos que participarían sin tener nombrado un patronato, y después lo nombran. Entonces, damos por hecho que el patronato no participó, sino que llega a cuidar lo que otras personas hicieron por ellos”.

Agregó que los integrantes de su fracción evitaron ser parte del patronato por dicha situación, que anteriormente ya estaba armada.

El cartel de la feria de San Francisco del Rincón, que no ha sido presentado de manera oficial señala que participarán agrupaciones musicales como Cuisillos, Los Invasores, Fantasma, Los Acosta, La Arrolladora, entre otros.

Cerca de las dos de la tarde del pasado viernes, se convocó de manera extraordinaria a sesión a las dos y media, donde finalmente se aprobó al comité del Patronato.

