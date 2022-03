El presidente del Patronato de la Feria de León advirtió que para que el evento pueda subsistir, deberá actualizar su modelo de negocios

Fernando Velázquez

León.- El presidente del Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez, aseguró que el modelo de negocio de este recinto deberá actualizarse, pues de lo contrario, tendrá que ser subsidiado por el gobierno.

Ante integrantes del Patronato, explicó que la pandemia elevó los costos de la organización de este evento simplemente por todas las medidas sanitarias que debieron implementarse para llevarlo a cabo.

Además, subrayó que el ampliar sus instalaciones a través del proyecto del Distrito León Mx y mantenerlo abierto al público durante todo el año, automáticamente genera un costo adicional de mantenimiento.

Por ello, reconoció que el siguiente Patronato, que entrará en funciones en abril, tendrá que revisar de qué forma generar más ingresos para no tener que ser subsidiado.

“La Feria no podrá subsistir con solo la edición de enero. La pandemia nos vino a romper esquemas; hoy hacer una feria cuesta más caro que antes por el puro tema de salubridad, entonces el recinto ya está terminado, solo está el reto de hacer que funcione y genere sus propios ingresos, porque si bien es cierto que el recinto ya está al cien por ciento, también mantener más espacios bonitos y tenerlos abiertos todo el año, genera más costos, entonces hay que sufragar también estos costos”, dijo.

Juan Carlos Muñoz Márquez. Foto: Fernando Velázquez

Refirió que el modelo implementado en el 2020 de cobrar 70 pesos por boleto, incluyendo el ingreso a todos los juegos mecánicos, era una buena alternativa para obtener más ingresos; sin embargo, al echarse para atrás su implementación este año, la Feria dejó de generar alrededor de 20 millones de pesos.

Juan Carlos Muñoz aclaró que la Feria en este momento no opera con déficit, pero el Distrito León MX habrá de generar ingresos durante todo el año para costear los nuevos egresos derivados de la pandemia y el mantenimiento de las demás áreas.

Además, resaltó que en los últimos 10 años el costo de la entrada solo ha incrementado un peso, cuando la inflación acumulada ronda el cien por ciento, y sin ningún tipo de subsidios, por lo que añadió que otra alternativa para incrementar los ingresos es la realización anual de la Feria de Verano.

Cuestionado sobre su interés en mantenerse al frente del Patronato, Muñoz Márquez señaló que él está disponible en caso de que así se considere, aunque lo más importante, agregó, es darle continuidad al Distrito León Mx.

“Me interesa la continuidad, independientemente de quien esté. Creemos que lo que se hizo ha sido muy importante y lo que me interesa es que se le dé continuidad al proyecto, ya se invirtió recurso, yo creo que es importante que se le dé continuidad, que no se convierta en un elefante blanco porque alguien diga ‘como lo hizo otro patronato, ya no me interesa el proyecto’”, dijo.

