León.- La realización de la Feria de Verano 2022 quedará a criterio del nuevo patronato de la Feria de León, que renovará a una parte de sus consejeros en abril, adelantó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos, quien evitó hablar del posible relevo de Juan Carlos Muñoz Márquez como presidente.

“La Feria de Verano creo que es positiva pero también va a cambiar el consejo y el nuevo consejo tendrá que tomar sus propias decisiones y analizar el plan de trabajo, viene renovación prácticamente de todos los consejos y probablemente en abril se esté nombrando el nuevo consejo de la Feria”, declaró.

La permanencia de Muñoz Márquez al frente del patronato de la Feria de León quedó cuestionada desde diciembre, tras la filtración de una conversación grabada antes de las elecciones a la presidencia municipal de León, donde este asegura que de ganar Luis Ernesto Ayala como presidente municipal, habría posibilidad de negociar su permanencia otros tres años y además elegir a todos sus consejeros.

Alejandra Gutiérrez ha evitado opinar sobre el contenido del audio y también sobre la renovación del consejo del Patronato de la Feria en otras ocasiones, incluso cuando la organización de la edición 2022 fue duramente criticada e incluso ameritó el inicio de cinco actas administrativas por problemas de organización en varios conciertos realizados en la Velaria de la Feria, entre ellos el de Santa Fe Klan y el de Panteón Rococó, ambos por sobrecupo.

“Los consejos se están renovando, ya se mandaron las cartas invitación a quienes los conforman. Recordemos que no es una sola persona la que lo decide, es el Ayuntamiento y cada reglamento considera como se integra cada consejo. En el caso de la Feria no es la excepción y no podría adelantar, porque apenas estamos mandando las cartas invitación para que nos nombren a quiénes estarán representando cada uno de estos consejos. Yo espero que en dos o tres semanas podamos tener más información”, respondió esta vez la alcaldesa.

