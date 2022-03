La señora Hortensia Soria, una guanajuatense con cáncer, interpuso una demanada pues personal federal la mandó a su casa a morir

Óscar Jiménez

Guanajuato.- Hortensia Soria Martínez, oriunda de Guanajuato capital y de 53 años de edad, no tenía ninguna esperanza de cara al futuro en noviembre de 2021, cuando fue ‘desahuciada’ por el cáncer que le había invadido el cuerpo. Hoy, aún con dificultades, conlleva dos batallas: la médica que se mantiene y una batalla legal contra las autoridades federales que resulten responsables.

Puedes leer: Marchan en Irapuato por el regreso del Seguro Popular para pacientes con cáncer

Y es que fue un oncólogo del Hospital de Alta Especialidad del Bajío ( HRAEB ) el que le notificó durante el 9 de noviembre pasado que ya no había mucho por hacer, puesto que la enfermedad había alcanzado el colon, los pulmones y el hígado. En ese momento, se optó por enviarle a su casa esperando el fatídico desenlace.

“Sentí coraje porque estuvo en sus manos mi vida y no estaba tan invadida. Ahora, con las manos en la cintura me decía que me quedaban unos meses de vida, que me fuera a mi casa y que los viviera como pudiera. Y para entonces, y efectivamente por la falta de medicamentos, ya traía el cuerpo invadido”, señaló Hortensia al ser entrevistada por personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato que conoció su historia.

Ante el panorama desalentador y por la negativa en rubros de atención, Hortensia decidió comenzar un proceso legal ante la Fiscalía General de la República ( FGR ) con una demanda en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de salud federal, Jorge Alcocer Varela; así como también contra el director general del INSABI , Juan Antonio Ferrer y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, o bien, quienes resulten responsables por los delitos de “discriminación y responsabilidad profesional” que se plantean en la denuncia.

Buscó segunda opinión

Tras estos hechos y con la idea -aún- de tener una segunda opinión médica, la paciente se acercó a la Secretaría de Salud de Guanajuato, quien, en contraparte, le ofreció la posibilidad de continuar el tratamiento.

También lee: Fundación “Ángeles de Pie” pide al gobierno asegurar medicamentos para niños con cáncer

Para aquel entonces, hace 4 meses, Hortensia ya no podía caminar y contaba con una pérdida de peso importante. Tenía un indicador de cáncer de 260 puntos porcentuales, situación que ahora ha bajado a 117 puntos tras 7 quimioterapias exitosas.

“Lo que a mí no me gustó fue la forma como me trataron, el juego que hicieron con mi cáncer. Me preocupa mucho a cuanta gente no han mandado a morir a su casa (…) En el de Alta Especialidad nunca me mandaron a hacer una biopsia, nunca algo como lo que me están haciendo aquí en el Hospital de León, donde me diseñaron una quimioterapia”.

Una lucha sin medicamentos

“Me negaron medicinas, porque mi lucha comenzó desde un principio, yo llegué en la transición del seguro popular al INSABI, y tuvimos que comprar medicamento. No tenían los medicamentos y eran esenciales para que no me sintiera mal (…) Fueron tan crueles que me hicieron las quimioterapias sin medicamentos, porque yo no tenía dinero para comprarlos en ese entonces; me mandaron a mi casa con vómito, con diarrea, con muchos dolores de estómago”, señaló la paciente que, además, había interpuesto dos amparos ante un juez federal para que se le dotara de medicamento en el hospital de administración federal.

Puedes leer: Reprocha diputada federal falta de medicamentos por parte del INSABI a Guanajuato

Cabe señalar que, para la redacción de esta nota, Correo buscó una postura del Hospital de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), sin embargo, no tuvo respuesta; “La información presentada en el boletín (de la Secretaría de Salud de Guanajuato) es inexacta, pero dado que es un asunto que se encuentra en investigación en instancias legales, no podemos dar detalles del caso para no entorpecer las investigaciones”, se señaló a través de su área de comunicación.

Te puede interesar:

LC