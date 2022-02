La fundación, afirmó que no hay abasto suficiente ni de medicamentos ni quimioterapias para atender a los niños que padecen cáncer en Guanajuato

Yadira Cárdenas

Salamanca.-La fundación en apoyo a los niños con cáncer “Ángeles de Pie” aseguró en que es mentira que haya suficientes medicamentos y quimioterapias para los niños con este padecimiento.

En el marco del “Día Internacional Contra el Cáncer Infantil”, la fundación “Ángeles de Pie”, la cual apoya no solo a pequeños del estado de Guanajuato, sino también de Michoacán, Jalisco y Zacatecas, alzó la voz para solicitar medicamento, quimioterapias, entre otras necesidades para los menores y sus familias.

“La Secretaria de Salud dirá que hay medicamentos, que hay quimios, y las hay pero un día sí y al día siguiente ya no hay medicamentos, así se la va llevando, hoy sí mañana no, es de verdad un descontrol y es la federación que no envía lo suficiente, o mandan cosas que no son y eso es lo de todos los días”, señaló Leticia Rojas Rodríguez, presidenta de la fundación.

“Ángeles de Pie”, señaló que además de los medicamentos hay familias que requieren de mayor atención, tal es el caso de un pequeño de Zacatecas de escasos recursos, que además del medicamento y quimioterapias, se le apoya con transporte y alimentación.

Actualmente la fundación atiende a 79 pequeños con cáncer en tratamiento, 20 de ellos de Salamanca, además 89 están en vigilancia médica durante un periodo de 5 años para saber si vencieron la enfermedad, y 4 que afortunadamente ya “tocaron la campana”, es decir están libres de cáncer.

A través de la fundación y con la ayuda ciudadana, en el mes de enero se realizaron 70 quimioterapias, sin embargo, se requiere de mucho más para la demanda que hay y evitar que la enfermedad avance en los pequeños, por lo que hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatal, para que no se olviden de los menores que luchan contra el cáncer.

Algunos medicamentos que se necesitan son EMLA pomada y Gelclair caja con 10 sobres, estos últimos son para reducir el dolor de las heridas en la boca, causado por la quimioterapia, y que incluso no los deja ingerir alimentos.

Mientras que en este “Día Internacional Contra el Cáncer Infantil”, el sector salud colocó un módulo informativo en el Jardín Principal, para que padres de familia estén atentos ante los síntomas de este enfermedad y poder actuar a tiempo.

