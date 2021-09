Fernando Velázquez

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, afirmó que la Federación le debe a Guanajuato 1.5 millones de vacunas antiCovid, que son necesarias para completar esquemas, “pero principalmente para que los jóvenes de 18 a 29 años tengan al menos una dosis”.

Así se pronunció luego que el delegado federal de los Programas del Bienestar en el estado, Mauricio Hernández Núñez, anunciara que ya está programándose la entrega de 1 millón de vacunas y afirmara que no ha habido retrasos en la distribución de éstas para Guanajuato.

Daniel Díaz recalcó que, por ejemplo, falta todavía completar esquemas en personas de 40 a 49 años en seis municipios, para lo cual se requieren 56 mil 500 vacunas.

Aunado a ello, todavía hay población de 30 a 39 años a la espera de su segunda dosis, mientras que en 42 municipios los jóvenes de 18 a 29 años no han recibido siquiera su primera vacuna.

“Son cerca de 1.5 millones de dosis las que nos debe todavía la Federación las que no ha enviado para estos municipios, va muy lenta la entrega. Si enviaran más vacunas podríamos estar avanzando. (…) No es que nos vayan a regalar 1 millón de vacunas, sino que faltan por llegar, no las han enviado y la Federación se las debe a la población de Guanajuato”, dijo.

El secretario de Salud de la entidad señaló que los contagios de Covid-19 aún no descienden, pues este mes suman 9 mil 759, con lo que es probable que se rebase la cifra registrada en agosto, que fue de 17 mil.

Además, resaltó que actualmente en Guanajuato hay 5 mil 222 casos activos, lo cual sitúa al estado como el décimo con la mayor cantidad.

ac