La familia del periodista Ernesto Méndez mencionó que no les han informado de detenciones y la vigilancia prometida no se cumplió

San José Iturbide.- A siete días de que fuera asesinado el periodista Ernesto Méndez Pérez en San Luis de la Paz, su madre Consuelo Pérez Escamilla mencionó que no se les ha informado sobre alguna detención. Incluso la promesa de apoyo y vigilancia para la familia culminó una vez que su hijo fue sepultado. Por ello su esposa e hijo viven con mucho miedo.

Resaltó que desafortunadamente solo se actuó cuando la situación se encontraba ‘calientita’, por lo que ahora las autoridades solo están esperando a que la circunstancias se vayan olvidando.

“Uno de pobre y humilde no nos hacen caso. ¿Usted cree que me va a recibir el gobernador o el presidente? pues no y menos el de San Luis (Gerardo Sánchez) porque ahorita anda cuidando su imagen solamente. Pues a él tampoco le conviene y eso que Ernesto siempre lo consideró como su amigo todo el tiempo”, resaltó.

Sin protección

En cuanto al apoyo o protección que se le prometió, mencionó que solamente se mantuvieron presentes elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal (FSPE) hasta la conclusión del entierro de su hijo. Esto a pesar de que el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), le había comentado que los rondines de vigilancia continuarían efectuándose durante 60 días.

Asimismo, subrayó, que ninguna autoridad municipal, estatal o federal se les acercó tras el entierro. Esta situación les resulta preocupante, pues la esposa e hijo de Ernesto se encuentran bastante temerosos, incluso de salir de su casa.

“Por eso vuelvo a pedir justicia, pues mi hijo ya no va a revivir, pero su familia, su esposa e hijo están llenos de miedo. Yo no me encuentro temerosa, pero mis demás hijos sí. Por lo que les hemos comentado que a ellos no les van hacer nada, pues lo que querían era a Ernesto, por la forma en como estaba creciendo”, mencionó.

Para finalizar, indicó que por lo menos la Policía Municipal, que es la dependencia de seguridad más cercana deberían dar por lo menos una vuelta. Dijo que incluso acudieron a su domicilio a ofrecer sus servicios, pero se encontraba la FSPE. Por eso, en este momento, al no haber nadie, existe el temor de que llegue a suceder algo.

