Durante el funeral la madre de Ernesto Méndez pidió que el o los responsables paguen con cárcel lo que hicieron

Enrique Pérez

San José Iturbide .- ¡Justicia, justicia! ¡A esos que le hicieron eso a mi hijo, que paguen y no con la vida, con cárcel!, reitero Consuelo Pérez Escamilla madre de Ernesto Méndez Pérez, periodista asesinado cuando un grupo armado abrió fuego en su contra la noche del 2 de agosto.

En entrevista para correo, la señora Consuelo Pérez añadió que el día de ayer miércoles 3 de agosto se le acercó personal de Derechos Humanos Nacional a cargo de Alejandro Encinas. Trajeron con ellos vigilancia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Lee también: CNDH activa Alerta 6 por el asesinato del periodista Ernesto Méndez en Guanajuato

Asimismo, le explicaron que se haría todo lo posible por esclarecer los hechos, palabras en las que hasta el momento no cree.

“Ellos fueron los que pidieron la protección y dijeron que van a exigir tanto a Gobierno Federal como a Diego Sinhue (Gobernador del estado) que se haga todo lo que se tenga que hacer”, subrayó.

“Periodistas deben exigir protección”

Foto: Especial

Dijo que su hijo no le hacía daño a nadie, pues el único daño que podía hacer era trabajar, era lo que él hacía, señaló que no tomaba, no fumaba y nunca se peleó con nadie. Ahora se cuestiona por qué le hicieron eso.

Puedes leer: Justicia para Ernesto Méndez y seguridad exigen periodistas afuera de la FGE

“Justicia, Justicia, él no va a vivir con lo que se haga, pero ustedes comunicadores también deben exigir protección, porque son medios de comunicación que a mucha gente le molesta lo que ustedes publican. Y ustedes como periodistas deben exigir protección para que no les pase lo que le paso a mi hijo”, mencionó.

Para finalizar, Consuelo Pérez Escamilla pidió que en esta ocasión no se haga lo que en muchas ocasiones sucede. Acusó cómo esperan a que se olvide un poco la situación y el caso se queda hasta ahí por parte de la Fiscalía como de las investigaciones.

Te puede interesar:

LC