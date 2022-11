Padecen poblaciones aledañas por la afectación del Laja, ocurre extracción ilegal de arena que puede generar daño a largo plazo

Daniel Moreno

Comonfort.- No solo en Comonfort sino que en otros 16 puntos aguas arriba del rio Laja se afectó con la extracción ilegal de arena en los últimos tres años. Así lo a conocer el director de la CONAGUA en Guanajuato, Vicente Zepeda López.



El funcionario reconoció que el último lugar detectado fue en el rio Laja a la altura del puente de Guadalupe en la ciudad de Comonfort donde a vista de todos, un grupo de personas extrajo arena del rio con maquinaria pesada. Utilizó camiones de volteo de 14 metros cúbicos. Lo que da una idea de la magnitud del daño, sin embargo, el director no aporto alguna cifra sobre la cantidad de viajes o material pétreo que se sacó del lugar ni cuantos días lo hicieron.



Lo que sí dijo Zepeda López es que fueron al menos tres denuncias ciudadanas las que llegaron a la dirección de CONAGUA. Desde el día 22 de noviembre los inspectores hicieron una visita, pero no fue hasta el día 25 de noviembre que regresaron ya con una orden de clausura del lugar para detener ese saqueo.

Padecen poblaciones aledañas por la afectación del Laja. El director fue claro ni en este punto ni en cualquier otro del rio Laja se ha autorizado la extracción de arena o algún otro material pétreo.

”La Comisión Nacional del Agua no ha otorgado títulos de concesión para la extracción de este material pétreo, se tienen pláticas con los municipios para hacerle frente a esta extracción ilegal”

No obstante, en el caso de Comonfort la investigación que se inició contra el responsable de este daño no solo por la extracción de arena también por modificar ilegalmente el cauce del rio en ese punto.

Piden mantenerse alerta

El funcionario dijo que al menos hay un responsable ya identificado, pero se negó a revelar su identidad, su actividad comercial o si tiene alguna relación con autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno, aunque expreso que la CONAGUA analizara el caso y las sanciones podrían ser desde las 1950 UMAS hasta 20 mil UMAS y si hay reincidencia podría merecer cárcel.

Pero este no es el único caso Vicente Zepeda afirmó que, durante los años 2020, 2021 y este 2022 se detectaron 16 puntos de extracción ilegal de material pétreo en la rivera del alto rio Laja. Esto ocurre en los municipios se Dolores Hidalgo y San miguel de Allende. Aunque en estos casos se registró la ‘extracción hormiga’, es decir, personas que con se llevan camiones llenándolos a mano y de noche para no hacer ruido, caso muy diferente a lo que se vio en Comonfort.



Agregó que por eso se tiene dialogo con los municipios para que ayuden en la vigilancia. Lo mismo se pide el apoyo de organizaciones protectoras del medio ambiente, vecinos y ciudadanos en general para que vigilen y denuncien.

